«أبطال أبوظبي للشركات الصغيرة» يرسي مناقصات بـ88,6 مليون درهم

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن برنامج «أبطال أبوظبي للشركات الصغيرة والمتوسطة»، الذي أطلقته في عام 2023 لزيادة حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من فرص المشتريات في الشركات الخاصة الكبرى والجهات والمؤسسات الحكومية، تمكن خلال المرحلة التجريبية التي استمرت لمدة ستة أشهر من ترسية مناقصات بقيمة 88,6 مليون درهم، متجاوزاً الهدف المحدد عند إطلاقه.

وفي المرحلة التجريبية، تمكن برنامج «أبطال أبوظبي للشركات الصغيرة والمتوسطة» من إرساء 54 مناقصة وعقد، لـ 49 من الشركات الصغيرة والمتوسطة، أي بمتوسط 1.8 مليون درهم للشركة، حيث فازت بعض الشركات بأكثر من مناقصة من الشركات الكبيرة والمؤسسات والجهات الحكومية.

جاء إطلاق برنامج «أبطال أبوظبي للشركات الصغيرة والمتوسطة»، الذي بدأ بأربع شركات، في إطار جهود «اقتصادية أبوظبي» لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال فتح المجال أمامها للاستفادة من فرص المشتريات وتمكينها من المنافسة والحصول على حصة من مشتريات شركات القطاع الخاص الكبيرة والجهات والمؤسسات الحكومية، الأمر الذي يسهم في توسيع نطاق أعمالها، ويصب في جهود تعزيز النمو والتنويع الاقتصادي وتحفيز الابتكار.

وحصلت الشركات الصغيرة على صفقات وعقود بقيمة 56 مليون درهم بنسبة 63,5% من الإجمالي، فيما مثّلت حصة الشركات متوسطة الحجم، نسبة 36,2% بقيمة 32,1 مليون درهم.

وشكّلت الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الاتصالات 11% من إجمالي المناقصات والعقود الممنوحة، تلتها الشركات العاملة في مجال الكهرباء بنسبة 6%، وشركات الاستشارات والأمن بنسبة 4% لكل منها، بينما مثلت الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاعات وأنشطة أخرى، ومن بينها الإنشاءات والملابس والمطاعم، 75% من المناقصات والعقود الممنوحة.

وتلقى برنامج أبطال أبوظبي للشركات الصغيرة والمتوسطة 835 طلباً من الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاعات مختلفة، وبلغ عدد الموردين الذين تم اختيارهم في المرحلة التجريبية للبرنامج 190مورداً.

وقالت المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، موزة عبيد الناصري: «تمكن برنامج (أبطال أبوظبي للشركات الصغيرة والمتوسطة ) من تحقيق نجاحات فاق التوقعات والأهداف الأولية، الأمر الذي يوضح إمكانات الشركات الصغيرة والمتوسطة ودورها الفعّال، والمكاسب المحققة عند تقديم الدعم الملائم. ونعرب عن شكرنا وتقديرنا لجميع الشركاء والجهات المعنية في منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة على مساهمتها الفاعلة والقيّمة في تحقيق أهداف البرنامج».

وأضافت: «في إطار تقدمنا المتسارع نحو اقتصاد المعرفة الذكي والمتنوع والمستدام، نعمل على الاستفادة من الإمكانات الهائلة للشركات الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي وتحفيزها على النمو وتفعيل دورها لتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال مساهمتها في تأسيس مستقبل اقتصادي يتميز بالمرونة والاستدامة. لتحقيق هذه الغاية، أطلقنا العديد من المبادرات والبرامج، بما في ذلك برنامج (تسهيل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة) الذي يستهدف تحسين قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى الخدمات والمنتجات المالية من خلال تسهيل عملية فتح الحسابات المصرفية والوصول إلى تسهيلات الائتمان لدعم احتياجات رأس المال العامل والنمو على المدى الطويل».