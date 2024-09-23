98.5% نسبة امتثال المنشآت الفندقية في دبي للمعايير المطلوبة

كشف مشرف أول قسم رقابة الفنادق في مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة بدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عبيد المري، أن إدارة المنشآت الفندقية في المؤسسة نفذت 77 ألفاً و200 جولة تفتيشية خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، فيما كانت نسبة امتثال المنشآت الفندقية للمعايير المطلوبة 98.5%، مرجعاً ذلك إلى جهود الإدارة المستمرة في تنظيم ورش عمل توعوية، شملت 832 موظفاً في 26 فندقاً خلال الفترة ذاتها.

وأضاف المري لـ«الإمارات اليوم»: «تشتمل أهم مسؤوليات الإدارة على التأكد من اتباع المنشآت الفندقية لجميع المعايير والمتطلبات المطلوبة، بما فيها معايير التصنيف، والتشغيل، والاستدامة، والصيانة، والنظافة، مع توجيه هذه المنشآت إلى أهمية استيفاء المعايير والشروط اللازمة، تماشياً مع مستوى الجودة العالية التي يقدمها القطاع الفندقي في دبي بخدماته ومرافقه كافة».

وتابع: «في نهاية كل زيارة، يتم إعداد تقارير مفصّلة حول كل منشأة، لتدوين ملاحظات أو توصيات من شأنها تحسين مستوى الجودة في المنشأة والارتقاء بها».

وقال المري: إن الزيارات التفتيشية لا تقتصر على الفنادق الفاخرة فحسب، بل تمتد إلى جميع التصنيفات المعتمدة من المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بما فيها المنتجعات والفنادق من تصنيف «نجمة» إلى «خمس نجوم»، والشقق الفندقية الفخمة والفاخرة، والسياحية، فضلاً عن النزل الفخمة والسياحية التي تختلف عن الشقق الفندقية على صعيد المعايير المطلوبة، والفنادق العائمة.

وأكد أن الزيارات تمتد لتشمل وحدات السكن الجامعي، وبيوت الشباب، التي توفر خدماتها لفئة عمرية متقاربة من الشباب، وتخضع لمتطلبات أخرى.

وأوضح: «يعمل فريق عمل رقابة الأنشطة السياحية على مدار الساعة، وفي العطلات الرسمية والأعياد، لضمان راحة زوار إمارة دبي والمقيمين في فنادقها، فيما يتم التعامل مع الشكاوى بصورة عاجلة، إذ لا يتعدى الوقت المستغرق للاستجابة ساعة واحدة في بعض الحالات وفقاً لطبيعة الشكوى».

وحول آلية التعامل مع الشكاوى، قال المري: «يتم التواصل عادة مع صاحب الشكوى للاطلاع على جميع جوانب الموضوع بعناية، وتسجيل النقاط الرئيسة، ونزور فيما بعد المنشأة للتأكد من صحه الشكوى، واتخاذ الإجراء المناسب بناء عليه في إطار زمني قصير».

وبخصوص الخطوات التي ينصح بها نزلاء الفنادق في إمارة دبي لضمان تجربة مميّزة، قال المري: «نوصي الراغبين بالإقامة في منشأة فندقية في دبي اختيار وجهة تناسب ميزانيتهم وتلبي احتياجاتهم، وضرورة مراجعة التقييمات التي تعكس مدى جودة الخدمات المُقدّمة».

الحجز المسبق

أكد مشرف أول قسم رقابة الفنادق في مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة بدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عبيد المري، أهمية الحجز المسبق، لتجنّب نفاد الغرف المتاحة، خصوصاً في أوقات الذروة، والاستفادة من وسائل النقل العام والتطبيقات الذكية.

وأوضح أنه يمكن للزائر التخطيط مسبقاً للأنشطة السياحية مثل زيارة «برج خليفة»، فضلاً عن تجارب سفاري الصحراء، ناصحاً بالحصول على تأمين صحي للحالات الطارئة.