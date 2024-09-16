بيع فيلتين في «جزر العالم» بدبي مقابل 100 مليون درهم

شهدت السوق العقارية في إمارة دبي اليوم، بيع فيلتين في منطقة جزر العالم بمشروع أمالي الذي تطوره شركة داماك العقارية بقيمة 100 مليون درهم.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك، بلغت مساحة الفيلا نحو 57.574 ألف قدم مربعة بسعر 1737 درهم للقدم الواحدة.

فيما شهدت صفقات الأراضي بيع قطعة أرض في منطقة الأساطير بقيمة 58.6 مليون درهم، وبلغت مساحة الأرض 99.936 ألف قدم مربعة بقيمة 586.37 درهم للقدم الواحدة.

وبلغت المبيعات العقارية اليوم نحو 1.43 مليار درهم، جراء 611 معاملة، عبر تنفيذ 495 وحدة سكنية، و99 مبنى، و17 قطعة أرض.