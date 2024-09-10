عائدات فنادق دبي تتجاوز 9.9 مليارات درهم خلال 7 أشهر

تجاوزت العائدات التي سجلتها الغرف الفندقية في دبي حاجز الـ9.9 مليارات درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقابل 9.2 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت نحو 7.5%، وذلك بحسب بيانات صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها.

وتم احتساب العائدات بناء على عدد الغرف الفندقية المشغولة في نهاية فترة المقارنة في متوسط العائد على الغرفة الواحدة المبيعة، وعلى أساس يومي.

ويعزى الارتفاع الكبير في عائدات المنشآت الفندقية العاملة في دبي إلى ارتفاع متوسط العائد على الغرفة، فضلاً عن النمو الكبير في حجم السوق الفندقية.

ووفقاً لبيانات دائرة الاقتصاد والسياحة، فإن عدد الليالي الفندقية المحجوزة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، ارتفع بنسبة 3% ليصل إلى 24.51 مليون ليلة مقارنة بـ23.85 مليون ليلة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بينما ارتفع معدل العائد على الغرفة المتوافرة بنحو 5% ليسجل 406 دراهم مقارنة بـ388 درهماً.

ووصل معدل إشغال الغرف الفندقية في دبي إلى 77% في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، مقارنة بمتوسط إشغال 76% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفع عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية يوليو الماضي إلى أكثر من 151 ألفاً و417 غرفة فندقية ضمن 825 منشأة فندقية، مقابل نحو 148 ألفاً و711 غرفة فندقية ضمن 813 منشأة في نهاية يوليو 2023.

واستقبلت دبي في الإجمال 10.62 ملايين سائح دولي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ9.83 ملايين سائح خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت نحو 8%.

يشار إلى أن دبي تواصل تسجيل معدلات قوية في مختلف المؤشرات، بما في ذلك إجمالي عدد الزوّار، وعدد الغرف الفندقية، والليالي المحجوزة، ومعدل السعر اليومي، فضلاً عن متوسط العائد على الغرفة، مقارنة بمستويات العام الماضي.

• معدل العائد على الغرفة المتوافرة ارتفع 5% ليسجل 406 دراهم مقارنة بـ388 درهماً.

• 151.4 ألف غرفة فندقية ضمن 825 منشأة في دبي نهاية يوليو الماضي.