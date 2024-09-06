تغطية الاكتتاب على أسهم «إن إم دي سي إينيرجي» بـ 31.3 مرة

أعلنت مجموعة «إن إم دي سي»، العاملة في قطاعات الهندسة والتوريدات والبناء والجرف البحري، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إغلاق الاكتتاب أمس، على أسهم شركتها التابعة «إن إم دي سي إينيرجي»، بعد تجاوز الطلب على الأسهم المتاحة بـ31.3 مرة.

وذكرت المجموعة في بيان أن الطرح العام الأولي شهد طلباً قوياً، وتلقى طلبات اكتتاب من المستثمرين فاقت المعروض بكثير، مع وصول إجمالي قيمة الطلبات المقدمة إلى 88 مليار درهم.

وتم طرح أسهم شركة «إن إم دي سي إينيرجي»، البالغ عددها 1.15 مليار سهم، أي ما يمثل 23% من القيمة الكلية لرأسمال الشركة، بسعر2.8 درهم للسهم الواحد.

وشهدت عملية الطرح العام الأولي إقبالاً كبيراً في جميع القطاعات، وتجاوز الطلب على الأسهم المتاحة خلال الساعات الأولى من أول أيام الطرح، الذي انطلق في 30 أغسطس.

ومع إغلاق فترة الاكتتاب، فاق الطلب على المعروض لشريحة الأفراد 600 مرة، ولشريحة المحترفين 16.7 مرة.

ومن المتوقع أن تحصل «إن إم دي سي» من عملية الطرح العام الأولي للأسهم، على نحو 3.22 مليارات درهم.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إن إم دي سي»، ياسر زغلول، إن «حجم الإقبال الاستثنائي الذي أبداه المستثمرون يعكس الثقة العالية في عمليات المجموعة ضمن الأسواق، ويؤكد على قدرة مجموعة (إن إم دي سي) على قيادة صناعات الغد».

وأضاف: «بهذه الخطوة، يتم التأسيس لإرث يتخطى حدود الربحية، وصولاً لترسيخ النمو المستدام، وتعزيز الابتكار التكنولوجي، وتخطي الحدود المألوفة في قطاع الطاقة». ومن المقرر أن يلتئم اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية لشركة «إن إم دي سي إينيرجي»، يوم الإثنين، الموافق التاسع من سبتمبر 2024، مع توقع بدء التداول على أسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الأربعاء 11 سبتمبر، وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.