37.8 مليار درهم مكاسب «دبي المالي» منذ بداية 2024

عزز سوق دبي المالي مكاسبه منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية آخر جلسات شهر أغسطس 2024 اليوم الجمعة، حيث ربح رأسماله السوقي نحو 37.81 مليار درهم، وسط تركيز على الأسهم القيادية، إضافة إلى زيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، لاسيما بعد إفصاح الشركات المدرجة عن موسم جيد للأرباح النصف سنوية.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق، من 687.522 مليار درهم في نهاية ديسمبر من العام الماضي، إلى 725.33 مليار درهم في نهاية تعاملات اليوم.

وقفز مؤشر السوق بنسبة ناهزت 6.54%، أو ما يوازي 265.65 نقطة، ليرتفع من مستوى 3336.07 نقطة في نهاية ديسمبر 2023، إلى مستوى 4325.45 نقطة بنهاية جلسة الجمعة، مدعوماً بشكل رئيس بمكاسب أسهم البنوك والعقار.

من جهته، تراجع مؤشر سوق أبوظبي العام (فادجي) بنسبة 3.06%، أو ما يعادل 292.92 نقطة، لينخفض من مستوى 9577.85 نقطة في نهاية ديسمبر الماضي، إلى نحو 9284.93 نقطة في نهاية جلسة الجمعة.

وعلى المستوى اليومي، تباين أداء أسواق الأسهم المحلية بنهاية تعاملات الجمعة، حيث ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.57%، فيما تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.2%.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 3.17 مليارات درهم، موزعة بواقع 2.68 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و494.22 مليون درهم في سوق دبي المالي، حيث جرى التداول على نحو 740.77 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 32.64 ألف صفقة.

وقال الخبير المالي، بأسواق الأسهم، محمود عطا، إن «هناك انطباعاً إيجابياً عن أسواق المال الإماراتية وقوة شركاتها المدرجة، لاسيما مع توالي الإفصاح عن نتائج أعمال قوية عن فترة النصف الأول من العام الجاري، إضافة إلى تسجيل القطاعات غير النفطية وفي مقدمتها القطاع العقاري، مستويات هي الأعلى على الإطلاق».