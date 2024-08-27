منح عقد بـ 810 ملايين درهم لتنفيذ الإنشاءات البحرية في «نخلة جبل علي»

أعلنت شركة «نخيل»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، ذراع التطوير العقاري لـ«دبي القابضة»، عن ترسية عقد بقيمة 810 ملايين درهم على شركة «جان دي نول دردجينج ليميتد»، لتنفيذ الأعمال الإنشائية البحرية في مشروع «نخلة جبل علي»، الذي يأتي ضمن المشروعات الأساسية التي تخدم أهداف «خطة دبي الحضرية 2040»، ويُعد واحداً من المشروعات العمرانية الطموحة الداعمة لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33»، وذلك تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة في العالم.

وستكون شركة «جان دي نول» التابعة لـ«مجموعة جان دي نول» الدولية الرائدة، مسؤولة عن أعمال التجريف والردم للأراضي، وتنفيذ أعمال تحسين الشواطئ وتزويدها بالرمال الشاطئية، بما يدعم تنفيذ الأعمال الإنشائية للفلل عبر سعفات الجزيرة.

ومع بدء أعمال التجريف والردم للأراضي، تتوقع شركة «جان دي نول» الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية البحرية لمشروع نخلة جبل علي في غضون عامين.

وسيكون موقع السعفات الثماني الأولى جاهزاً بحلول الربع الأول من عام 2025، بما يسمح ببدء أعمال البنية التحتية الأساسية والأعمال الإنشائية للفلل.

وعقب قيام «نخيل» أخيراً، بترسية عقدين رئيسين لمشروعات إنشاء البنية التحتية، بدأت الأعمال أيضاً في إنشاء طريق عام جديد يوفر مدخلاً لجزيرة نخلة جبل علي من شارع الشيخ زايد، إضافة إلى أعمال تحسين الطرق والإنارة من البر الرئيس إلى نخلة جبل علي.

وقال الرئيس التنفيذي في «دبي القابضة للعقارات»، خالد المالك: «يمثل المشروع إضافة جديدة لوجهات دبي البحرية، ويسهم في الارتقاء بالمعايير العالمية لطريقة العيش على الواجهة البحرية، وتوفير مجموعة استثنائية من وسائل الراحة العصرية للمقيمين والعائلات والزوار».

وأضاف: «إلى جانب كونه يدعم أجندة دبي الاقتصادية (D33)، يمثل المشروع بداية مرحلة جديدة من النمو الحضري في منطقة جبل علي، ما يؤكد على التوسع العمراني للإمارة»، مشيراً إلى أنه «نظراً لأن المشروع يمثل جزءاً من خطة دبي الحضرية 2040، فمن المقرر أن يصبح وجهةً عالمية في دبي يتيح الفرصة لتجربة نمط المعيشة الفاخر على الواجهات البحرية، وإمكانية الوصول إلى الشواطئ الواسعة والمياه الصافية، فضلاً عن إرساء معايير جديدة في جودة المعيشة والاستدامة».

وتابع الرئيس التنفيذي في «دبي القابضة للعقارات»: «ينسجم اختيارنا لشركة (جان دي نول دردجينج) مع حرصنا الدائم على العمل مع أفضل الشركاء في تنفيذ مشروعاتنا الطموحة، ولا شك أن السجل الحافل للشركة في تنفيذ المشروعات البحرية والمدنية والبيئية في جميع أنحاء العالم، سيدعم جهود (نخيل) في تنفيذ مشروع نخلة جبل علي بالسرعة المطلوبة، ومواصلة استراتيجيتها التطويرية تحت مظلة (دبي القابضة)».

• الانتهاء من الأعمال الإنشائية البحرية للمشروع في غضون عامين.

خالد المالك: المشروع يسهم في الارتقاء بالمعايير العالمية لطريقة العيش على الواجهة البحرية، ويرسي أنماطاً جديدة في جودة المعيشة والاستدامة.

700 وحدة في المرحلة الأولى لفلل السعفات

أطلق مشروع «نخلة جبل علي»، العام الماضي، أكثر من 700 وحدة في المرحلة الأولى لفلل السعفات، التي من المقرر تسليمها في أواخر عام 2026.

وستتفرد هذه الفلل بثمانية أنماط تصميم، تتناغم فيها مساحات المعيشة الداخلية والخارجية، وسط خلفية ساحلية هادئة.

ويدعم هذا التقدم في أعمال البنية التحتية والأعمال البحرية بشكلٍ مباشر خطط تسليم هذه المنازل المرتقبة، وتحقيق رؤية «نخلة جبل علي» كوجهة سكنية وترفيهية رئيسة. وتمتد الجزيرة على مسافة 13.4 كيلومتراً، وتضم 16 سعفة وشاطئاً يمتد على مسافة 91 كيلومتراً، بما يتماشى مع هدف «خطة دبي الحضرية 2040»، المتمثل في تعزيز إمكانية الوصول إلى الشواطئ العامة.