اطّلع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على التصميم الجديد لعربات الخط الأزرق لمترو دبي، وما تتضمنه من تقنيات ذكية متطورة تعكس توجهات إمارة دبي نحو تطوير منظومة نقل جماعي متكاملة ومستدامة، ترتقي بجودة الخدمات المقدمة للسكان والزوّار، وتواكب النمو السكاني والعمراني المتسارع الذي تشهده الإمارة، كما اطّلع سموّه على مستجدات تنفيذ مشروع الخط الأزرق، بما في ذلك الابتكارات الهندسية المستخدمة في إنشاء الأنفاق والجسر العابر لخور دبي، في إطار جهود الإمارة لتطوير شبكة نقل جماعي متكاملة ومستدامة تواكب النمو السكاني والعمراني وتعزز جودة الحياة.

جاء ذلك خلال زيارة سموّه لموقع سير العمل في مشروع الخط الأزرق بمنطقة دبي فستيفال سيتي، وكان في استقبال سموّه، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مطر الطاير، وعدد من المسؤولين في الهيئة والتحالف المنفذ للمشروع «مابا، وليماك، وسي آر سي سي».

وتفقد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم النموذج الجديد لعربات الخط الأزرق لمترو دبي، التي تبلغ طاقتها التصميمية 675 راكباً في الرحلة، والطاقة الاستيعابية الكلية 1246 راكباً في الرحلة، ويتميز بتصميم خارجي مستوحى من مفاهيم القوة والسرعة والانسيابية، ويعكس الهوية المتجددة للإمارة وتطلعها الدائم إلى الريادة في تطوير حلول التنقل الحضري، حيث روعي في تصميم العربات تحقيق التكامل بين المظهر الجمالي والكفاءة التشغيلية وراحة الركاب، من خلال اعتماد تصميم انسيابي للهيكل الخارجي، وتجهيزات داخلية حديثة توفر تجربة تنقل متطورة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، وتنسجم مع المعايير العالمية المعتمدة في تصميم وتشغيل أنظمة القطارات الحضرية، بما يعزز جاذبية مترو دبي كوسيلة رئيسة للتنقل اليومي، ويرتقي بمستويات الراحة وجودة الخدمات المقدمة لمستخدميه.

واستمع سموّه إلى شرح من مطر الطاير حول التصميم الداخلي للعربات الجديدة، الذي يتضمن ثلاث فئات رئيسة هي المقصورة الذهبية، والدرجة الفضية، والعربة المخصصة للنساء والأطفال، حيث تتميز المقصورة الذهبية بتجهيزات توفر مستويات عالية من الراحة والخصوصية وتضيف لمسة من الفخامة، تشمل مقاعد ذات تصميم عصري، وشواحن لاسلكية للأجهزة الذكية، وشاشات رقمية لعرض الإعلانات والوقت والتاريخ، وإضاءة داخلية ذكية تتكيف تلقائياً مع الظروف المحيطة، إلى جانب تصميم مميز للسقف يحاكي السماء المرصعة بالنجوم، بما يضفي طابعاً جمالياً على المقصورة ويعزز تجربة الركاب، فيما روعي في تصميم الدرجة الفضية وعربة النساء والأطفال تحقيق التوازن بين الطاقة الاستيعابية والراحة وسهولة الحركة، من خلال توزيع المقاعد والمساحات الداخلية بصورة عملية، وتوفير نوافذ كبيرة تتيح رؤية واسعة للمناطق التي يمر بها المترو، وشاشات رقمية تعرض مسار الرحلة والمحطات بصورة ديناميكية. كما اطّلع سموّه على الأنظمة الذكية التي تتضمنها العربات الجديدة، ومنها الكاميرات المتطورة لرصد العوائق على مسار القطارات، والكاميرات الذكية المستخدمة في احتساب أعداد الركاب ومراقبة مستويات الإشغال، وأنظمة المعالجة الحاسوبية الفورية للصور والبيانات، التي تتيح متابعة كثافة الركاب وتوفير المعلومات المرتبطة بها، بما يسهم في تحسين الطاقة الاستيعابية وتعزيز كفاءة التشغيل.

وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «تفقدتُ اليوم سير العمل في مشروع الخط الأزرق لمترو دبي في منطقة دبي فستيفال سيتي، حيث بلغت نسبة الإنجاز الكلي للمشروع نحو 30%، بمشاركة فريق يضم 14 ألف عامل ومهندس ومشرف، أنجزوا مجتمعين 33 مليون ساعة عمل مع تسارع وتيرة الإنجاز تمهيداً للتشغيل الرسمي للمشروع في 9-9-2029».

وأضاف سموّه: «اطلعتُ خلال الزيارة على التصميم الجديد والمبتكر لعربات مترو دبي، وتجهيزاتها الداخلية الحديثة، إلى جانب التصاميم الداخلية لمحطات الخط الأزرق، كما اطلعتُ على مبادرات هيئة الطرق والمواصلات لتوظيف الذكاء الاصطناعي في فحص السكك الحديدية وصيانتها، إلى جانب مشروع الهيئة لإنشاء مركز بحث وتطوير بالتعاون مع شركة (كاسكو سيغنال)، سيضم أول مختبر من نوعه في الشرق الأوسط لمحاكاة أنظمة القطارات لضمان أعلى مستويات الجاهزية والسلامة والموثوقية».

وتابع سموّه: «نواصل الاستثمار في بنية تحتية ومنظومة تنقل رائدة تسبق احتياجات المستقبل، وتواكب طموحات دبي وأهلها».

مختبر محاكاة القطارات

واطّلع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على مشروع إنشاء مركز بحث وتطوير ومختبر ابتكار متقدم، بالتعاون مع شركة «كاسكو سيغنال المحدودة» (CASCO)، المتخصصة في أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم الخاصة بالمترو والسكك الحديدية، وذلك ضمن مشروع الخط الأزرق لمترو دبي، حيث استمع سموه إلى شرح من مطر الطاير حول جهاز محاكاة أنظمة القطارات، الذي يُعد أول مختبر لتطوير أنظمة القطارات في منطقة الشرق الأوسط.

واستعرض مطر الطاير المزايا التقنية والتشغيلية للمختبر، الذي سيوفر منصة متقدمة لتنفيذ اختبارات القبول والتحقق الفني محلياً في دبي، ودعم عمليات تطوير وتحديث أنظمة المترو، وتقليل مدة الاختبارات بنسبة 85%، وتعزيز دقة مؤشر الالتزام بمواعيد تشغيل القطارات إلى أكثر من 99.7%، وتوفير مرجع متكامل للبيانات الفنية والتشغيلية لدعم مشاريع المترو المستقبلية، بما يعزز مكانة دبي مركزاً إقليمياً للبحث والتطوير والابتكار في قطاع السكك الحديدية وأنظمة النقل الحديثة.

تفتيش آلي

واطّلع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على مبادرة «نظام التفتيش الآلي للسكك الحديدية» (ARIIS)، التي طورتها مؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات، وهي منظومة متنقلة لمراقبة حالة البنية التحتية للسكك الحديدية، تعتمد على تقنية الكشف الضوئي وتحديد المدى (LiDAR)، وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات ورصد العيوب وتقديم التوصيات الفنية، بما يسهم في تطوير أساليب التفتيش والصيانة، وتعزيز القدرة على التنبؤ بحالة الأصول وتحديد متطلبات الصيانة بصورة استباقية، ويستهدف النظام تقليل وقت الفحص بنسبة 80%، وخفض الموارد المستخدمة بنسبة 50%، وجمع وتحليل بيانات أكثر بـ10 أضعاف، إلى جانب تحسين السلامة بنسبة 50% وتعزيز الكشف المبكر عن الأعطال والموثوقية بنسبة 90%، بما يعكس أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة في رفع كفاءة عمليات صيانة السكك الحديدية، واستمع سموّه إلى شرح من مطر الطاير حول دور النظام في تقليل الحاجة إلى دخول فرق التفتيش إلى مسارات السكك الحديدية، وتوثيق القياسات والبيانات التاريخية للأصول رقمياً، بما يعزز سلامة العاملين ودقة التخطيط لأعمال الصيانة واستمرارية تشغيل الشبكة.

سير العمل في الخط الأزرق

واطّلع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على سير العمل في مشروع الخط الأزرق لمترو دبي، الذي يُمثل إضافة استراتيجية لشبكة المترو، ويعزز تكامل منظومة النقل الجماعي في الإمارة، حيث استمع سموه إلى شرح حول مستجدات تنفيذ المشروع، الذي بلغت نسبة إنجازه الكلية 29%، بمشاركة أكثر من 14 ألف عامل، وبإجمالي تجاوز 33 مليون ساعة عمل، فيما بلغت نسبة إنجاز أعمال المحطات النفقية 32%، وأعمال حفر الأنفاق 55%، وأعمال المحطات العلوية 16%، وأعمال الجسور 17%، فيما بلغت نسبة إنجاز أعمدة الجسور 62%، بما يعكس تقدم الأعمال الإنشائية في مختلف مواقع المشروع، وفق منهجية متكاملة تعتمد على توظيف التقنيات الحديثة والابتكارات الهندسية، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد والعمليات التنفيذية، والالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة.

ابتكارات جسر خور دبي

واستمع سموّه إلى شرح تفصيلي من مطر الطاير حول الابتكارات الهندسية المستخدمة في إنشاء جسر الخط الأزرق العابر لخور دبي، الذي يُعد أول معبر فوق خور دبي بطول 1.3 كم، ويُمثل أحد أبرز المكونات الهندسية للمشروع، وتراعي منهجية التنفيذ طبيعة الموقع فوق الممر المائي، ومتطلبات الدقة الهندسية والمحافظة على البيئة البحرية واستمرارية الملاحة خلال مراحل الإنشاء.

وأوضح مطر الطاير أن تنفيذ الجسر يعتمد على التصنيع المسبق للقطع الخرسانية، وتركيبها بصورة متوازنة باستخدام رافعات ومنصات متخصصة تتحرك انطلاقاً من الأعمدة المكتملة، بما يقلل الاعتماد على الرافعات العائمة والمنصات البحرية المؤقتة، ويحافظ على انسيابية الحركة الملاحية في خور دبي، ويرفع كفاءة التنفيذ وسلامة العاملين ودقة الأعمال الإنشائية، مشيراً إلى تخصيص ساحة قريبة من خور دبي لتصنيع القطع الخرسانية مسبقاً، بما يتيح إنتاجها وفق ضوابط فنية ومعايير جودة محددة، وتوريدها مباشرة إلى مواقع التركيب وتقليل عمليات النقل.

تصاميم محطات الخط الأزرق

كما اطّلع سموّه على التصاميم الداخلية لمحطات الخط الأزرق لمترو دبي، التي تضم خمسة نماذج معمارية متميزة، تشمل التصميم الأيقوني لمحطة «إعمار العقارية»، المستوحى من مفهوم «بوابة العبور»، وأربعة تصاميم مستوحاة من عناصر الطبيعة، هي الماء والهواء والنار والأرض، حيث تجمع التصاميم بين الهوية المعمارية العصرية والطابع الحضاري لدبي، من خلال توظيف المساحات المفتوحة والإضاءة الطبيعية والخطوط الانسيابية والألوان المستوحاة من الطبيعة، بما يمنح كل محطة هوية بصرية متميزة، ويوفر بيئة تنقل متكاملة تراعي راحة الركاب وسهولة الحركة، ويعزز تجربة مستخدمي المترو، ويجسد رؤية دبي في الجمع بين التميز المعماري والابتكار الهندسي وجودة الحياة.

تطور منظومة نول

واطّلع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على مراحل تطور منظومة الدفع الإلكتروني عبر بطاقة «نول»، منذ إطلاقها بالتزامن مع تشغيل مترو دبي عام 2009، والتوسع في استخدامها لسيارات الأجرة والمواقف وخدمات التجزئة، وإطلاق برنامج «نول بلس» للولاء وبطاقة نول الرقمية، وصولاً إلى التحول نحو نظام التذاكر القائم على الحساب، وإطلاق الجيل الجديد من بطاقات «نول ـ جيوَن» في نوفمبر الجاري، بالتعاون مع شركة الاتحاد للمدفوعات التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بما يمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة الدفع الإلكتروني، وتعزيز التكامل بين خدمات النقل الجماعي والمدفوعات الرقمية، وتوفير خيارات دفع أكثر سهولة ومرونة، بما يواكب توجهات دبي نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الذكية.

حمدان بن محمد اطلع على الابتكارات الهندسية المستخدمة في إنشاء جسر الخط الأزرق فوق خور دبي، بما يعزّز كفاءة التنفيذ، ويحافظ على استمرارية الملاحة البحرية.

• %30 نسبة الإنجاز الكلي للمشروع بمشاركة فريق يضم 14 ألف عامل ومهندس ومشرف.

• 1246 راكباً، الطاقة الاستيعابية الكلية في الرحلة لعربات الخط الأزرق لمترو دبي.