1.95 تريليون درهم الإنفاق الاستهلاكي في الدولة خلال 2023

كشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، عن أن الإنفاق الاستهلاكي النهائي في الدولة بالأسعار الجارية والذي ينقسم إلى الإنفاق الاستهلاكي النهائي للأسر المعيشية والإنفاق الاستهلاكي النهائي للحكومة العامة، ارتفع إلى تريليون و95 ملياراً و730 مليون درهم خلال العام الماضي، مقابل تريليون و12 ملياراً وثلاثة ملايين درهم عام 2022، بارتفاع 83.7 مليار درهم، ما يشكل نمواً نسبته أكثر من 8% خلال عام واحد، وبزيادة 71.5% مقابل عام 2013، الذي بلغ فيه 638 ملياراً و590 مليون درهم، وذلك في دلالة على زيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات المقدمة للسكان، وارتفاع مستويات المعيشة والدخل في الدولة.

وأوضح المركز في تقرير حديث أصدره أمس، أن الإنفاق الاستهلاكي النهائي للأسر المعيشية بلغ 861.2 مليار درهم عام 2023 مقابل 778.4 مليار درهم عام 2022 بزيادة 82.8 مليار درهم بنمو 10.6% خلال عام، وبزيادة بلغت نسبتها 79% مقارنة بعام 2013 الذي بلغ فيه 481.2 مليار درهم، في حين بلغ الإنفاق الاستهلاكي النهائي للحكومة العامة 234.5 مليار درهم عام 2023 مقابل 233.5 مليار درهم عام 2022 بنمو مليار درهم خلال عام بنسبة نمو 0.4% وارتفاع 77.2% مقابل عام 2013 الذي بلغ فيه 157.3 مليار درهم.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للدولة تريليوناً و888 ملياراً و144 مليون درهم عام 2023 مقابل تريليون و846 ملياراً و283 مليون درهم عام 2022 بنمو 41.8 مليار درهم وبنمو 418.3 مليار درهم مقابل عام 2013 الذي بلغ فيه الناتج المحلي الإجمالي تريليوناً و469 ملياراً و803 ملايين درهم.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الدولة بالأسعار الجارية تريليوناً و426 ملياراً و917 مليون درهم عام 2023 مقابل تريليون و298 ملياراً و757 مليون درهم عام 2022 بزيادة 128.2 مليار درهم خلال عام، وزيادة 480 مليار درهم مقابل عام 2013 الذي بلغ فيه الناتج غير النفطي أكثر من 947 مليار درهم.