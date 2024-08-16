الأسهم المحلية تعزّز مكاسبها بـ 5 مليارات درهم

عززت أسواق المال المحلية مكاسبها في ختام تعاملات أمس الخميس، رابع جلسات الأسبوع، حيث ربح رأسمالها السوقي نحو خمسة مليارات درهم وسط اتجاه المستثمرين للشركات القيادية مع انتهاء موسم نتائج أعمال النصف الأول من العام الجاري.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المحلية من 3.519 تريليون درهم إلى مستوى 3.524 تريليونات درهم في نهاية تعاملات جلسة الخميس، موزعة بين 2.812 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و712.3 مليار درهم لسوق دبي المالي.

وارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.15% بما يعادل 5.26 نقطة، بالغاً 4218.68 نقطة، ليستقر فوق مستوى 4200 نقطة، للجلسة الثانية على التوالي.

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام (فادجي) بنسبة 0.12% مغلقا عند مستوى 9236.95 نقطة في نهاية جلسة أمس.

واستقطبت الأسهم المحلية خلال تعاملات الخميس سيولة بأكثر من 1.17 مليار درهم، بعد التداول على نحو 379.95 مليون سهم عبر تنفيذ 26.28 ألف صفقة.

وفي سوق دبي المالي كان سهم «إعمار العقارية» الأكثر نشاطاً، مستقطباً سيولة بنحو 35.36 مليون درهم، حيث أغلق مرتفعاً بنسبة 0.24% عند 8.3 دراهم، تلاه سهم «باركن» بسيولة 26.75 مليون درهم، مغلقا عند 3.47 دراهم بنمو نسبته 2.36%.

بدوره، جذب سهم «الإمارات دبي الوطني» 14.63 مليون درهم ليغلق عند 19.7 درهما بارتفاع 1.023% ليصل لأعلى مستوى له منذ الإدراج.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، استحوذ سهم «العالمية القابضة» على النصيب الأكبر من التداولات بسيولة 183.47 مليون درهم، وأغلق عند 405.9 درهماً متراجعا بنسبة 0.02%، تلاه سهم «أدنوك للحفر» جاذباً نحو 89.81 مليون درهم، مغلقا على تراجع بنسبة 0.87% عند 4.57 دراهم، ثم سهم «أدنوك للتوزيع» مستقطباً 51.1 مليون درهم، ليغلق مرتفعاً بنسبة 2.36% عند 3.47 دراهم، ومن ثم سهم «أدنوك للغاز» مستقطباً 42.4 مليون درهم، ليغلق مرتفعاً أيضا بنسبة 1.58% عند 3.22 دراهم.