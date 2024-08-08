«دبي المالي» يقترب من تجاوز 4200 نقطة

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في نهاية تعاملات أمس، وربح رأسمالها السوقي نحو 42 مليار درهم، وسط عودة تركيز المتعاملين على الأسهم القيادية، تزامناً مع توالي إفصاح الشركات المدرجة عن نتائج النصف الأول من العام الجاري.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المحلية من مستوى 3.457 تريليونات درهم، في نهاية تعاملات أول من أمس، إلى مستوى 3.499 تريليونات درهم، أمس.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم سوق دبي المالي بنحو 13.5 مليار درهم، من 700.3 مليار درهم في نهاية جلسة الثلاثاء الماضي، إلى 713.8 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.46% إلى مستوى 4197.67 نقطة، مقترباً من مستوى 4200 نقطة، وهو الذي تجاوزه خلال التداولات أمس، كما ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية (فادجي) بنسبة 1.06%، إلى مستوى 9179.74 نقطة.

وبنهاية تعاملات الثلاثاء، استقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.76 مليار درهم، حيث جرى التداول على نحو 523.66 مليون سهم، عبر تنفيذ 35.54 ألف صفقة.

وفي سوق دبي المالي كان سهم «إعمار العقارية» الأكثر نشاطاً، مستقطباً سيولة بنحو 133.73 مليون درهم، وأغلق مرتفعاً بنسبة 2.9% عند 8.15 دراهم، يليه سهم «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 71.22 مليون درهم، وأقفل عند 19.45 درهماً، بنمو نسبته 2.64%.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، استحوذ سهم «العالمية القابضة» على النصيب الأكبر من التداولات بسيولة 188.15 مليون درهم، وأغلق مرتفعاً بنسبة 0.25% عند مستوى 406 دراهم.

من جهته، قال المحلل المالي المدير العام لشركة «الأنصاري للوساطة المالية»، عبدالقادر شعث، إن «أسواق المال المحلية سجلت أداء جيداً في جلسة أمس (الأربعاء)، وبدأت تعود إلى مستويات ما قبل عاصفة الهبوط التي ضربت الأسواق العالمية، وذلك بدعم الأسهم الكبرى كسهم إعمار العقارية الذي قفز فوق مستوى ثمانية دراهم، وأدنوك للغاز، وأدنوك للإمداد وأدنوك للحفر، وأدنوك للتوزيع». وأشار إلى أنه من الملاحظ ضخ سيولة قوية في سوق دبي المالي، وهو ما يشير إلى انفتاح الشهية على المخاطرة من قِبل المتعاملين من جديد.