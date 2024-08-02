56.3 ألف حساب جديد للمستثمرين في سوق دبي المالي خلال 7 أشهر

أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي 56 ألفاً و345 حساباً جديداً للمستثمرين خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنمو 85%، مقارنة بـ22 ألفاً و707 حسابات خلال الفترة نفسها من عام 2023، وسط إقبال كبير من المستثمرين على الإدراجات الجديدة ومن بينها «باركن» و«سبينس»، وهو ما أسهم في تعزيز جاذبية السوق وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات (وام) استناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، توزّعت الحسابات الجديدة بـ4465 حساباً في يناير، و5557 حساباً في فبراير، و16574 حساباً في مارس، و9957 حساباً في أبريل، و8026 حساباً في مايو، و6223 حساباً في يونيو، و5543 حساباً في يوليو الماضي الذي سجل عدد الحسابات الجديدة فيه ارتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 55%، مقارنة بنحو 3570 حساباً جديداً في يوليو 2023.

واستحوذت شركة «بي إتش إم» كابيتال للخدمات المالية على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بـ21.56 ألف حساب، ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بـ14.13 ألف حساب، ثم «الرمز كابيتال» 7115 حساباً، يليها «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» بـ3313 حساباً، والدولية للأوراق المالية بـ3071 حساباً، و«المشرق» للأوراق المالية 2631 حساباً، و«أبوظبي الأول» للأوراق المالية 798 حساباً، و«المجموعة المالية هيرميس - الإمارات» 710 حسابات، و«أبوظبي التجاري للأوراق المالية» 631 حساباً، و«إتش إس بي سي الشرق الأوسط» 553 حساباً.

وفي سياق متصل نفّذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، وعددها 30 شركة، أكثر من 2.57 مليون صفقة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، على 58.4 مليار سهم، بقيمة تجاوزت 114.5 مليار درهم.

واستحوذت «المجموعة المالية هيرميس الإمارات» على النصيب الأكبر من القيمة الإجمالية لتداولات شركات الوساطة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنسبة 24.17% أو ما يعادل 27.6 مليار درهم، ثم «بي إتش إم كابيتال» بحصة 13.5%، توازي 15.44 مليار درهم، وثالثاً «أرقام سيكيورتيز» بنحو 11.2 مليار درهم أو ما نسبته 9.8%، ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بنحو 10.38 مليارات درهم، أو ما يوازي 9.07%.

وجاءت شركة «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» في المركز الخامس بنحو 6.58 مليارات درهم أو ما نسبته 5.75%، و«أكس كيوب - صانع السوق» بنحو 5.26 مليارات درهم بنسبة 4.6%، و«بي إتش إم كابيتال - صانع السوق» بـ4.69 مليارات درهم، بحصة 4.1%، و«الرمز كابيتال» بنحو 4.37 مليارات درهم أو ما نسبته 3.82%.