الأسهم تربح 20 مليار درهم في مستهل جلسات الأسبوع

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تعاملات أمس الاثنين، مستهل جلسات الأسبوع الحالي، وربح رأسمالها السوقي نحو 20 مليار درهم، فيما توزعت المكاسب السوقية المحققة بواقع ستة مليارات درهم لأسهم سوق دبي المالي، و14 مليار درهم لأسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية.

بدورها، ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المحلية إلى مستوى 3.571 تريليونات درهم في نهاية تعاملات جلسة أمس، موزعة بين 2.849 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و721.90 مليار درهم لسوق دبي المالي.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي لأعلى مستوى له منذ أربعة أشهر بالغاً 4308.49 نقاط، بنسبة 0.65%، وبما يعادل 28.15 نقطة صاعداً من مستوى 4280.34 نقطة في نهاية الأسبوع الماضي.

وازداد أيضاً مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام (فادجي) بنسبة 0.83% من مستوى 9317.79 نقطة في نهاية الأسبوع الماضي، وصولاً إلى 9395.43 نقطة في نهاية تعاملات أمس الاثنين، ليغلق للجلسة الثالثة على التوالي فوق مستوى 9300 نقطة.

واستقطبت الأسهم المحلية خلال التعاملات اليومية سيولة بأكثر من 2.26 مليار درهم، حيث جرى التداول على نحو 1.017 مليار سهم عبر تنفيذ 32.076 ألف صفقة. وفي سوق دبي المالي كان سهم «إعمار العقارية» الأكثر نشاطاً مستقطباً سيولة بنحو 157.48 مليون درهم، وأغلق مرتفعاً بنسبة 2.63% عند 8.96 دراهم، يليه سهم «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 81.8 مليون درهم، وأقفل عند 18.75 درهماً بنمو نسبته 1.62%.

بدوره، جذب سهم «دريك آند سكل إنترناشيونال» 66.54 مليون درهم ليغلق عند 0.417 درهم بارتفاع 3.99%، وذلك بعد أن أعلنت الشركة عودتها للربحية التي بلغت 3.79 مليارات درهم بنهاية النصف الأول من العام الجاري.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، استحوذ سهم «العالمية القابضة» على النصيب الأكبر من التداولات بسيولة 169.79 مليون درهم، وأغلق عند 414.8 درهماً، تلاه سهم «أبوظبي الأول» جاذباً نحو 98.07 مليون درهم، وأقفل مرتفعاً بنسبة 6.35% عند 13.4 درهماً، ثم سهم «الدار العقارية» مستقطباً 85.31 مليون درهم، ليغلق مرتفعاً بنسبة 1.97% عند 7.24 دراهم.