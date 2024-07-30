«تعاونية الاتحاد»: 161.5 ألف طلب مشتريات إلكتروني خلال 6 أشهر

أكد الرئيس التنفيذي للعلاقات المجتمعية في «تعاونية الاتحاد»، الدكتور سهيل البستكي، أن متجر «التعاونية» وموقعها الإلكتروني الذكي تعامل مع 161 ألفاً و599 طلب مشتريات لسلع ومنتجات غذائية وغير غذائية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، مشيراً إلى أنه يتم تحديث المنتجات في الموقع والتطبيق الذكي بشكل يومي.

وأكد أن «تعاونية الاتحاد» أضافت خلال الفترة الماضية العديد من الخصائص على التطبيق الذكي لتسهيل عملية التسوق الإلكتروني على المتعاملين، وذلك في إطار سعيها لتوفير المنتجات وجعلها في متناول جميع المستهلكين، بما يتواكب مع التطورات الحاصلة على مستوى التجارة الإلكترونية في قطاع تجارة التجزئة.

وذكر البستكي أن عدد المستهلكين المسجلين في تطبيق «تعاونية الاتحاد» الذكي وصل حتى نهاية يونيو الماضي 2024 إلى أكثر من 474 ألفاً و656 متعاملاً، فيما وصل عدد عمليات تحميل التطبيق الإلكتروني والمتجر الذكي على الأجهزة الإلكترونية واللوحية الذكية إلى ما يقارب 605 آلاف عملية تحميل، لافتاً إلى أن هذا الرقم يدل على الثقة الكبيرة الممنوحة للتعاونية من قبل المستهلكين.

وتابع: «عدد الطلبات اليومي عبر الموقع الإلكتروني والمتجر الذكي متفاوت، ووصل إلى 920 طلباً، في وقت تم فيه إطلاق أكثر من 66 حملة ترويجية شملت خصومات على آلاف السلع المختارة الأكثر استهلاكاً وطلباً من قبل المستهلكين»، لافتاً إلى أن من أهم الخدمات التي يقدمها متجر وموقع «التعاونية الذكي» للمتعاملين خدمة التوصيل السريع خلال 45 دقيقة، وإتاحة الفرصة للمتعامل بالاستمتاع بتجربة التسوق في «التعاونية» من غير عربة تسوق، إضافة إلى خدمة الطلب من المتجر الإلكتروني والاستلام من فروع «التعاونية»، فضلاً عن تغطية خدمة التوصيل لمناطق خارج دبي عند الشراء عبر المتجر الإلكتروني.

وأشار إلى أن متجر «التعاونية» الذكي يقدّم العديد من المزايا لمستخدميه، منها العروض الترويجية الذكية التي يستطيع المتعامل من خلالها الاستفادة من تخفيضات تصل أحياناً إلى 75%، وتوفير منتجات حصرية غير موجودة بصالات العرض، مبيناً أنه يمكن للمستهلكين طلب منتجاتهم من خلال تطبيق «تعاونية الاتحاد» أو المتجر الذكي على مدار الـ24 ساعة طوال أيام الأسبوع.