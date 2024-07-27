«دي بي ورلد» تفتتح 51 مكتباً جديداً للشحن في آسيا والمحيط الهادئ

افتتحت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، 51 مكتباً جديداً للشحن في مواقع متعددة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بهدف تعزيز مكانتها كمزود لحلول سلاسل التوريد المتكاملة، ومساعدة الشركات على التغلب على تعقيدات الشحن في منطقة تعد أسرع سوق لوجستية نمواً في العالم. وبانضمام المكاتب الجديدة، يرتفع عدد المكاتب التجارية النشطة لمجموعة موانئ دبي العالمية على مستوى العالم إلى 161 مكتباً.

وتدعم الشبكة الموسعة، التي تركز على الشحن الجوي والبحري، البنية التحتية المتفردة لمجموعة موانئ دبي العالمية، من الموانئ والمحطات إلى المستودعات والشاحنات وشبكة السكك الحديدية والسفن، ما يسمح للشركات بتبسيط تعاملات سلاسل التوريد.

وقال الرئيس التنفيذي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في مجموعة موانئ دبي العالمية، غلين هيلتون: «تمر التجارة العالمية بفترة غير مسبوقة من التقلبات، وتواجه حالات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي بشكل متزايد. لدينا فرصة لمساعدة الشركات على التعامل مع سلاسل التوريد المعقدة، حيث تسعى تلك الشركات إلى تعزيز إمكانات الوصول إلى الأسواق والخدمات اللوجستية المبسطة والمرنة من أرض المصنع إلى باب المتعامل. وبفضل شبكة الشحن الإقليمية الموسعة، المدعومة بعقود من الخبرات في إدارة الموانئ والمحطات، يمكن لمتعاملينا الاعتماد علينا لدعمهم في تحقيق طموحاتهم التنموية».

وبالإضافة إلى إدارة التدفق التجاري عبر موانئها ومحطاتها، أصبحت مجموعة موانئ دبي العالمية الآن في وضع أقوى لتقديم مجموعة أكثر تكاملاً من الخدمات اللوجستية، وتحقيق قدر أكبر من المرونة في تلبية احتياجات المتعاملين عبر مختلف القطاعات.