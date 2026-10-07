«الموانئ والجمارك» تمنح شحنات الغذاء سريعة التلف أولوية في موانئ دبي

عقدت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، وغرف دبي، اجتماعاً لممثلي وشركاء قطاع تجارة الخضار والفواكه في دبي، لبحث آليات التعامل مع التحديات التشغيلية واللوجستية الراهنة الناجمة عن الاضطرابات الإقليمية، وتقييم أثرها في حركة الشحن وسلاسل إمداد الأغذية.

وقال رئيس المؤسسة، عبدالله بن دميثان، الذي ترأس الاجتماع، إن تأخير رسو السفن في بعض الموانئ الإقليمية يقلص العمر الافتراضي للمنتجات الطازجة، وأضاف: «في ضوء ذلك، ستعمل المؤسسة من خلال سلطة موانئ دبي وبالتنسيق مع مشغلي المحطات على إعطاء أولوية واضحة للشحنات الغذائية سريعة التلف في موانئنا».

وفي ما يتعلق بالرسوم، أكد بن دميثان أن لدى المؤسسة آلية مستقلة لمراجعة الرسوم المتنازع عليها بإنصاف، كما خصصت قناة عبر منصة دبي التجارية للإفصاح عن الرسوم بكل شفافية، إضافة إلى قناة أخرى لاستقبال الشكاوى، للحد من أي زيادات غير مبررة.

وشدد بن دميثان على الأهمية المحورية لموانئ دبي في دعم القطاع، مستشهداً بالأرقام والنمو الميداني، موضحاً أن حجم البضائع العامة في ميناء الحمرية تجاوز 436 ألف طن في عام 2025، فيما يستقبل الميناء أكثر من 700 ألف رأس من المواشي سنوياً.

وبيّن أن ميناء راشد سجل ارتفاعاً قياسياً في البضائع الغذائية العامة ليصل إلى 25 ألفاً و618 طناً حتى الآن في عام 2026 مقارنة بـ20 ألفاً و547 طناً في عام 2024، مع تضاعُف زيارات السفن لتبلغ نحو 600 زيارة.

من جانبه، قال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «تبرز الشراكة بين القطاعين العام والخاص كإحدى أهم المزايا التنافسية التي تعزز تنافسية مجتمع الأعمال في دبي. ونحرص على التواصل المباشر مع تجار الخضار والفواكه لفهم التحديات التي تواجه أعمالهم، والعمل مع الجهات المعنية على إيجاد حلول عملية تسهّل حركة الشحن وتدعم استمرارية الإمدادات».

وأضاف: «يتيح هذا الاجتماع تحويل ملاحظات التجار إلى أولويات واضحة للجنة المتابعة المشتركة، بما يعزز مرونة سلاسل الإمداد ويدعم توافر السلع الغذائية في أسواق دبي».

وتطرّق الاجتماع لأبرز التحديات التي تواجه التجار حالياً، وفي مقدمتها فترات انتظار السفن في بعض الموانئ الإقليمية، وارتفاع تكاليف الشحن والنقل البري، إلى جانب التعامل مع رسوم التأخير.

وبناءً على مخرجات الاجتماع، وجّه بن دميثان بتشكيل لجنة متابعة مشتركة برئاسة المدير التنفيذي لسلطة موانئ دبي، إبراهيم البلوشي، وبمشاركة ممثلي تجار الخضار والفواكه والجهات الحكومية المعنية، لعقد اجتماعات دورية وتحديد خطط عمل تنفيذية لمعالجة قضايا أولوية الرسو والتفريغ، ورسوم الشحن والنقل البري، أولاً بأول.