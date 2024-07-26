«مفاجآت صيف دبي» ترفع مبيعات الذهب والمجوهرات بنسب تتجاوز 15%

كشفت مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي، أن عروض مفاجآت صيف دبي دعمت ارتفاع مبيعات المشغولات والمجوهرات في أسواق دبي بمعدلات تتجاوز 15%، مقارنة بمؤشرات المبيعات خلال الدورة السابقة من عروض مفاجآت صيف دبي.

وأفاد رئيس مجلس إدارة مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي، توحيد عبدالله، بأن «مفاجآت صيف دبي أسهمت في رفع معدلات المبيعات لما يتجاوز 15% وفقاً للمؤشرات السوقية، وذلك مقارنة بالدورة السابقة خلال الفترة الزمنية المماثلة من العام الماضي أو مقارنة بالفترات العادية».

وأضاف أن «عروض مفاجآت صيف دبي خلال العام الجاري شهدت توسّعاً وكثافة غير مسبوقة في مؤشرات العروض المطروحة، والتي شملت للمرة الأولى عروضاً موسعة لتخفيضات رسوم مصنعية المشغولات الذهبية، إضافة إلى تخفيضات موسعة على المجوهرات والألماس، وسحوبات على جوائز متنوّعة».

وكانت مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي قد أعلنت خلال فعاليات مفاجآت صيف دبي طرح عروض في الفترة من 10 يونيو وحتى 20 يوليو، شملت تخفيضات تصل إلى 50% على الألماس واللؤلؤ، إضافة إلى تخفيضات على رسوم تصنيع الحلي الذهبية وهدايا عند الشراء، عبر نحو 150 متجراً، مع إتاحة فرصة دخول السحب للفوز بقسائم بقيمة 100 ألف درهم.

وأشار عبدالله إلى أن «من ضمن العوامل التي دعمت نمو معدلات مبيعات المشغولات الذهبية والمجوهرات خلال مفاجآت صيف دبي، ارتفاع الإقبال من الأفواج السياحية بشكل لافت مقارنة بموسم الصيف الماضي، وهو ما يعزّز استمرار جاذبية الأسواق للسائحين حتى خلال فترات الصيف».

وأضاف أن «الأسواق شهدت خلال الفترة الماضية زخماً في معدلات الإقبال على شراء منتجات الذهب والمجوهرات، خصوصاً في المتاجر الموجودة في مراكز التسوق التجارية بمختلف أنحاء دبي».

وأشار عبدالله إلى أن «الارتفاعات المتتالية التي سجلها المعدن الأصفر خلال الفترات السابقة عززت من إقبال المستهلكين على الشراء لمنتجات الذهب المختلفة خلال الانخفاضات السعرية، خصوصاً على منتجات السبائك والعملات الذهبية التي شهدت معدلات طلب متباينة من قبل متعاملين لأغراض الادخار»، لافتاً إلى أن «الحصص الأكبر من معدلات الإقبال على السبائك تتم على المنتجات ذات الأوزان المتوسطة، التي تشهد قبولاً بمعدلات أكبر بشكل عام لدى المتعاملين منذ بداية العام الجاري».

وأوضح أن «أسواق الذهب والمجوهرات في دبي تسجل معدلات نمو إيجابية في المبيعات منذ بداية العام الجاري، مع تزايد استقطاب الاستثمارات للشركات المختلفة العاملة في قطاع تجارة الذهب والمجوهرات، إضافة إلى زخم أنشطة قطاعات الأعمال والسياحة التي كان لها تأثيرات فعالة على دعم انتعاش المبيعات في السوق المحلية».