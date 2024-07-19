الأسهم المحلية تربح 39 مليار درهم منذ بداية يوليو

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها خلال 14 جلسة الأولى من يوليو الجاري، حيث ربح رأسمالها السوقي نحو 39 مليار درهم، وسط تركيز على الأسهم القيادية، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، لاقتناصهم الفرص، مع انطلاق موسم نتائج أعمال الربع الثاني من عام 2024.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 3.476 تريليونات درهم في نهاية يونيو الماضي إلى 3.515 تريليونات درهم في نهاية تعاملات جلسة أمس (الخميس)، موزعة بـ2.817 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و698.14 مليار درهم لسوق دبي المالي.

وعلى مستوى المؤشرات، صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة ناهزت 3.45%، أو ما يوازي 139.17 نقطة ليرتفع من مستوى 4030 نقطة في نهاية يونيو الماضي، إلى مستوى 4169.17 نقطة في نهاية جلسة أمس، مدعوماً بشكل رئيس بمكاسب أسهم البنوك والعقار.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي العام بنسبة 1.83% أو ما يعادل 165.75 نقطة، ليرتفع من مستوى 9060.73 نقطة في نهاية يونيو الماضي، إلى نحو 9226.48 نقطة في نهاية جلسة الخميس.

وعلى المستوى اليومي أنهى مؤشر سوق دبي المالي تداولات أمس مرتفعاً بنسبة 0.9%.

وارتفع سهم شعاع كابيتال بنسبة 12.2% للجلسة الثالثة على التوالي بعد رفع تعليق تداوله الذي استمر نحو ثلاثة أشهر، وذلك بعد إفصاحها عن نتائج الربع الأول من العام الجاري ليصل إلى مستوى 0.193 درهم، وبتداولات قاربت 122 مليون سهم.

كما أنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، التعاملات اليومية مرتفعاً بنسبة 0.6% عند مستوى 9226 نقطة.

بدوره، أوضح خبير أسواق المال، محمد عطا، أن «الأسواق المالية المحلية مازالت تحمل فرصاً جيدة للمتداولين الأجانب، لذلك تعطي المؤشرات اتجاهاً صاعداً في تلك الفترة التي تتزامن مع موسم نتائج الأعمال نصف السنوية»، مرجحاً أن يحمل موسم النتائج مزيداً من التحسن، لاسيما في البنوك والشركات الكبرى التي تعكس الوضع التشغيلي وبيئة الأعمال المرنة، وإتاحة التسهيلات المتزايدة للمستثمرين في دولة الإمارات.