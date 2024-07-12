«إعمار للتطوير» تطلق 30 مشروعاً وتبيع 8.4 آلاف وحدة خلال 6 أشهر

أعلنت شركة إعمار العقارية، أمس، أنها أطلقت 30 مشروعاً، ما أدى إلى بيع 8.4 آلاف وحدة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وتعاونت مع 995 وكالة، ودرّبت 5945 وكيلاً عبر أكاديمية إعمار لتحقيق هذا النمو.

وقال مؤسس إعمار العقارية، محمد العبار: «أداؤنا في النصف الأول من عام 2024 يعكس سعي (إعمار) المستمر نحو التميز والابتكار، فنحن لا ندير أعمالاً فحسب، بل نصنع نهجاً ونبني مجتمعات معدة لمستقبل أكثر ازدهاراً».

وفي ما يخص مراكز التسوق التابعة لإعمار فقد استمرت في تحقيق مزيد من النجاحات في النصف الأول من عام 2024، بما في ذلك دبي مول الذي أصبح المكان الأكثر زيارة على مستوى العالم في عام 2023، مع اجتذابه 105 ملايين زائر.

وسجل «المول» زيادة بنسبة 8% في عدد الزوار، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، كما أسهمت التحسينات مثل زيادة عدد مواقف السيارات المتاحة، وتحسين تصميم دورات المياه في تعزيز تجربة الزوار.

وفي السياق ذاته، تم إجراء 2331 جلسة تدريب على السلامة من الحرائق والاستعداد للطوارئ، وتدريب 6561 فرداً من موظفي إعمار والمستأجرين على حد سواء.