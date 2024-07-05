«متاجر البيع بالجملة».. وجهة الأسر الكبيرة لشراء السلع بأسعار مخفضة

طالب مستهلكون بضرورة زيادة عدد المنافذ التي يطلق عليها «متاجر الجملة» التي تبيع للمستهلكين، خصوصاً الأسر الكبيرة، السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار الجملة، وبمعدلات تقل عن مثيلاتها في متاجر التجزئة.

وأشاروا لـ«الإمارات اليوم» إلى أن تلك المنافذ التي بدأت في الانتشار بشكل لافت في الأسواق خلال الفترة الأخيرة، تتيح تخفيضات تنافسية وخيارات جديدة للتسوق، خصوصاً للأسر التي تشتري بكميات كبيرة للسلع.

واعتبر خبراء في قطاع تجارة التجزئة أن تلك المنافذ أصبحت تمثل ظاهرة تنافسية في مواجهة المتاجر التي تعمل بالتجزئة، خصوصاً مع استقطابها لفئات متعددة من المستهلكين، الذين يفضلون شراء مخزون السلع منها، لافتين إلى أن تلك المنافذ التي تشهد توسعاً في الفترات الأخيرة تبيع بأسعار تقل عن التجزئة، وبنسب تراوح بين 20 و30%.

منفذ جديد

وتفصيلاً، قال المستهلك، محمد عبدالعزيز، إنه «لاحظ خلال الفترة الأخيرة ظهور أكثر من منفذ جديد مختص بالجملة للمستهلكين، في أسواق دبي والشارقة، وهو ما اعتبره ظاهرة إيجابية تدعم توفير خيارات أكبر للمستهلكين في الحصول على السلع بأسعار منخفضة مقارنة بمثيلاتها بالتجزئة».

وأوضح المستهلك، ياسر علي، أن «منافذ البيع بالجملة تتيح خيارات تنافسية بأسعار منخفضة للمستهلكين، خصوصاً مع زيادة انتشار تلك المنافذ في مناطق مختلفة بدبي والشارقة»، مطالباً بضرورة التوسع بتلك المنافذ لتعزيز التنافسية في الأسواق وإتاحة بدائل بأسعار منخفضة للأسر المستهلكة.

وأضاف المستهلك، خالد حمد، أن «منافذ الجملة تتيح تخفيضات كبيرة، لكنها تصلح بمعدلات أكبر للأسر الكبيرة، وتعتمد على شراء مخزون كبير للسلع، وذلك مع توفير معظم بضائعها في أشكال عبوات تضم عدداً كبيراً من السلع التي تتيح بدورها تخفيضات بمعدلات أكبر».

وطالب المستهلك، حسين عبدالمجيد، بضرورة «التوسع بمنافذ البيع بالجملة، وذلك لكونها تمثل ظاهرة إيجابية في الأسواق، وتتيح أسعاراً منخفضة، بمعدلات متباينة مقارنة بأسعار البيع في منافذ التجزئة المختلفة»، لافتاً إلى أنه «شاهد العديد من أصحاب البقالات يشترون من تلك المنافذ بأسعار تماثل أسعار السلع التي يشتريها، ولكن بكميات أكبر».

زيادة التنافسية

من جهته، اعتبر الرئيس التنفيذي للعلاقات المجتمعية في «تعاونية الاتحاد»، الدكتور سهيل البستكي، إن «منافذ البيع بالجملة للمستهلكين، رفعت من معدلات التنافسية في أسواق تجارة التجزئة خلال الفترة الأخيرة، وذلك مع تفضيل بعض المستهلكين من الأسر الكبيرة شراء مخزون من السلع بكميات كبيرة من تلك المنافذ»، لافتاً إلى أن «بعض المنافذ واكب مظاهر تلك التنافسية عبر افتتاح بعضها في الأسواق المحلية أقساماً ومنافذ للبيع بالجملة، كأحد أنواع البيع للمستهلكين وفق أنماط مختلفة بجانب الأشكال التقليدية المعروفة». وأضاف أن «زيادة التنافسية في الأسواق تنعكس على مصالح المستهلكين عبر توفير خيارات متعددة، وبالتالي يمكن للمستهلكين البحث عن الخيارات التي تتناسب مع أنماط التسوق المريحة والتي تتيح خدمات أكثر توسعاً تتلاءم مع احتياجاته».

بدوره، قال مدير المشتريات في إحدى سلاسل تجارة التجزئة، ديليب فيشال، إن «التوسع في المنافذ التي تبيع بالجملة، بعد الحصول على البضائع بأسعار منخفضة من شركات التوريد، تعد أحد المظاهر التنافسية التي تشهد تزايداً تدريجياً في الأسواق، وتلقى قبولاً لدى عدد كبير من الأسر المستهلكة، وهو ما جعل بعض المنافذ في قطاع التجزئة تتحفز لدخول ذلك المجال عبر افتتاح منافذ متخصصة فقط للبيع بالجملة».

وأشار مسؤول المبيعات في أحد منافذ البيع بالجملة، محمد بشير، إلى أن «المنافذ المتخصصة بالجملة، تبيع للبقالات، وفي الوقت نفسه تتيح خيارات البيع للمستهلكين الذين يفضلون الحصول على السلع بأسعار منخفضة، خصوصاً عبر العبوات التي تتضمن أكثر من منتج، لاسيما الأسر الكبيرة التي تحصل على تخفيضات بمعدلات عالية مقارنة بالشراء من منافذ التجزئة».

وقال مدير التسويق والعلاقات في «تعاونية الشارقة»، فيصل خالد النابودة، إن «منافذ البيع بالجملة تعد من المظاهر الملموسة في الأسواق، وتلقى قبولاً من بعض الأسر المستهلكة، وهو ما رفع من تنافسية الأسواق»، لافتاً إلى أن «تلك المنافذ تبيع كميات كبيرة من السلع، لكن بأسعار تنافسية منخفضة مقارنة بعمليات التسوق التقليدية في منافذ التجزئة».

وأشار إلى أن «(التعاونية) أتاحت منافذ تابعة لها للبيع بالجملة لمواكبة توجهات الأسر المستهلكة في تفضيل الشراء من تلك المنافذ التي تعد إحدى المنظومات المختلفة مقارنة بالتجزئة التقليدية».

توسعات متوقعة

واعتبر خبير شؤون تجارة التجزئة، إبراهيم البحر، أن «منافذ البيع بالجملة بدأت سابقاً في التركيز على البيع لأصحاب البقالات، حتى لاقت إقبالاً من الأسر المستهلكة على الشراء من تلك المنافذ التي تتركز في عدد من المناطق في دبي، مثل رأس الخور وند الحمر والخوانيج، حتى شهدت توسعاً لافتاً خلال الفترة الأخيرة، ومن المتوقع أن تتوسع بمعدلات أكبر خلال الفترة المقبلة».

وأشار إلى أن «منافذ البيع بالجملة ترفع من التنافسية مع منافذ التجزئة، خصوصاً مع توفيرها أسعاراً منخفضة بنسب تراوح بين 20 و30% مقارنة بالبيع داخل منافذ التجزئة».