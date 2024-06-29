دبي تستقبل 8.12 ملايين سائح دولي خلال 5 أشهر

كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوار الدوليين والتي أظهرت استقطاب الإمارة 8.12 ملايين سائح دولي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ7.39 ملايين سائح خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت نحو 10%.

وبحسب بيانات للدائرة حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد واصلت دبي تسجيل معدلات قوية في عدة مؤشرات منها: إجمالي عدد الزوار مقارنة بمستويات العام الماضي، وعدد الغرف الفندقية، والليالي المحجوزة، ومعدل السعر اليومي، فضلاً عن متوسط العائد على الغرفة، وذلك مقارنة بمستويات العام الماضي.

أوروبا الغربية

وحلت أوروبا الغربية في المركز الأول من حيث مصدر الزوار إلى دبي، بناء على المنطقة الجغرافية، مستحوذة على نسبة 21% من إجمالي عدد الزوار بين يناير ومايو 2024، مسجلة نحو 1.72 مليون سائح دولي، تلتها منطقة جنوب آسيا بنسبة 17%، مسجلة نحو 1.4 مليون سائح. وجاءت روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية في المركز الثالث بنحو 15%، بمعدل وصل إلى 1.25 مليون سائح. وحلت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في المركز الرابع مستحوذة على نحو 13%، ومسجلة نحو مليون زائر، مقابل نسبة بلغت 12% لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمعدل وصل إلى 947 ألف سائح، بينما استحوذت دول شمال وجنوب شرق آسيا على حصة بلغت 9% من الإجمالي، مسجلة نحو 764 ألف سائح دولي.

السياح الدوليون

ووصل إجمالي أعداد السياح الدوليين من الأميركيتين إلى أكثر من 525 ألف سائح دولي، مستحوذتين على 7% من إجمالي العدد، مقابل حصة بلغت 4% لإفريقيا، بمعدل وصل إلى نحو 339 ألف زائر، في حين استحوذت منطقة «أسترالاسيا» على نسبة بلغت نحو 2%، بمعدل 123 ألف سائح دولي.

الغرف الفندقية

إلى ذلك بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية مايو الماضي، أكثر من 150.2 ألف غرفة فندقية، ضمن 822 منشأة فندقية، مقابل نحو 148.7 ألف غرفة فندقية ضمن 812 منشأة في نهاية مايو 2023.

واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة «خمس نجوم» على نسبة 35% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، مسجلة نحو 52.7 ألف غرفة فندقية ضمن 164 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة «أربع نجوم» بنسبة 29%، مسجلة نحو 42.8 ألف غرفة فندقية ضمن 194 منشأة.

من جهتها، استحوذت الفنادق المصنفة بين «ثلاث نجوم» و«نجمة» على نحو 19% من إجمالي حجم السوق الفندقية، بسعة تجاوزت 28.3 ألف غرفة فندقية، ضمن 273 منشأة فندقية.

وسجلت الشقق الفندقية نحو 26.4 ألف غرفة ضمن 191 منشأة، لتستحوذ بذلك على نحو 17% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي.

معدل الإشغال

ووصل معدل إشغال الغرف الفندقية في دبي إلى 81% في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024، مقارنة مع متوسط إشغال 80% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في حين سجل الزوار الدوليون أكثر من 18.39 مليون ليلة مبيت خلال أول خمسة أشهر من 2024، مقابل 17.71 مليون ليلة مبيت في الفترة المقابلة، بنسبة نمو بلغت نحو 4%.

وبلغ طول مدة إقامة النزلاء 3.8 ليال خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري. وبحسب البيانات فقد بلغ معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية 590 درهماً، مقارنة مع 563 درهماً في الفترة ذاتها من 2023، ووصل متوسط العائد من الغرف المحجوزة إلى 478 درهماً، مقابل 448 درهماً في 2023.