عقارات دبي تسجل أعلى مبيعات نصفية على الإطلاق

أظهر رصد أعدته «الإمارات اليوم» مواصلة السوق العقارية في دبي تسجيل أداء استثنائي، مع تسجيل المبيعات أرقاماً قياسية جديدة في النصف الأول من عام 2024، بنمو نسبته 30% على أساس سنوي، لتصل إلى 233.16 مليار درهم، وهي الأعلى على الإطلاق كمبيعات نصف سنوية، مقابل نحو 179.5 مليار درهم في الفترة المماثلة من عام 2023.

وبحسب الرصد - الذي يأتي استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي - سجل القطاع العقاري في الإمارة 80 ألفاً و230 مبايعة من يناير إلى يونيو 2024، مقارنة بـ60 ألفاً و420 صفقة بيع في الفترة نفسها من العام الماضي بنمو بلغ 33%.

وفي حين تعد مبيعات عقارات دبي خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري هي الأعلى تاريخياً للفترة المذكورة، وتمثل كذلك نحو 58% من إجمالي قيمة المبيعات المسجلة في 2023 والبالغة 401 مليار درهم. كما سجل القطاع العقاري في دبي أيضاً أعلى مبيعات فصلية على الإطلاق خلال الربع الثاني من العام الجاري، بقيمة 124.5 مليار درهم بزيادة 38%، مقارنة بمبيعات الفترة نفسها من العام الماضي البالغة 90.3 مليار درهم، متخطية بذلك الرقم القياسي السابق المسجل في الربع الأخير من عام 2023 بقيمة 112.7 مليار درهم.

كما سجل القطاع العقاري ثاني أعلى أداء شهري له في تاريخ السوق من حيث المبيعات في يونيو، بعد تسجيل ما قيمته 44.90 مليار درهم هي الأكبر للشهر ذاته، بنمو بلغ 47.2%، مقارنة بنحو 30.5 مليار درهم المسجلة في يونيو 2023.

وتأتي مبيعات يونيو، على الرغم من عطلة عيد الأضحى، بعد الحاجز التاريخي الشهري المسجل في مايو الماضي بقيمة 45.8 مليار درهم، متخطية نوفمبر الماضي البالغ 42 مليار درهم.

وأظهر الرصد تسجيل 13 ألفاً و810 مبايعات في يونيو 2024، بنمو 50% من حيث عدد المبايعات، مقارنة بيونيو 2023 البالغة 10 آلاف و530 مبايعة. وسجلت التصرفات الإجمالية في سوق عقارات دبي منذ بداية عام 2024 حتى نهاية يونيو، 344.4 مليار درهم، وهي الأكبر على الإطلاق خلال نصف عام، ونتجت عن 101 ألف و920 إجراء.

وتأتي هذه الأرقام القياسية استكمالاً لحالة الازدهار المتواصلة التي يشهدها القطاع العقاري في دبي خلال السنوات الماضية، وعقب النمو الاستثنائي في عام 2023، إلى جانب الأداء غير المسبوق منذ مطلع العام الجاري بتسجيل أفضل أداء لكل شهر على حدة في تاريخ السوق العقارية في الإمارة.

مبيعات عقارات دبي (القيمة بالمليار درهم)

النصف الأول من 2024 233

النصف الأول من 2023 179.5

النصف الأول من 2022 114.5

النصف الأول من 2014 74

النصف الأول من 2009 89