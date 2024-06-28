عقارات دبي تسجل أعلى مبيعات نصفية على الإطلاق

أظهر رصد أعدته «الإمارات اليوم»، مواصلة السوق العقارية في دبي تسجيل أداء استثنائي مع تسجيل المبيعات أرقاما قياسية جديدة في النصف الأول من عام 2024، بنمو نسبته 30% على أساس سنوي لتصل إلى 233.16 مليار درهم وهي الأعلى على الإطلاق كمبيعات نصف سنوية، مقابل نحو 179.5 مليار درهم في الفترة المماثلة من عام 2023.

وبحسب الرصد، الذي يأتي استنادا إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سجل القطاع العقاري في الإمارة 80 ألفاً و230 مبايعة خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى يونيو 2024 مقارنة بـ60 ألفا و420 صفقة بيع في الفترة نفسها من العام الماضي بنمو بلغ 33‎%.

وفي حين تعد مبيعات عقارات دبي خلال الستة أشهر الأولي من العام الحالي هي الأعلى تاريخياً للفترة المذكورة، تمثل كذلك نحو 58%‎ من إجمالي قيمة المبيعات المسجلة في 2023 والبالغة 401 مليار درهم.

كما سجل القطاع العقاري في دبي أيضا أعلى مبيعات فصلية على الإطلاق خلال الربع الثاني من العام الحالي بقيمة 124.5 مليار درهم بزيادة 38‎% مقارنة بمبيعات نفس الفترة من العام الماضي والبالغة 90.3 مليار درهم، متخطية بذلك الرقم القياسي السابق والمسجل بالربع الأخير من عام 2023 بقيمة 112.7 مليار درهم.

كما سجل القطاع العقاري، ثاني أعلى أداء شهري له في تاريخ السوق من حيث المبيعات في يونيو، وذلك بعد تسجيل ما قيمته 44.90 مليار درهم وهي الأكبر للشهر ذاته، وبنمو بلغ 47.2 % مقارنة بنحو 30.5 مليار درهم المسجلة في يونيو 2023.

وتأتي مبيعات يونيو، رغم عطلة عيد الأضحى، بعد الحاجز التاريخي الشهري المسجل في مايو الماضي، بقيمة 45.8 مليار درهم، ومتخطية نوفمبر الماضي البالغ 42 مليار درهم.

وأظهر الرصد، تسجيل 13 ألفا و810 مبايعات في يونيو 2024، بنمو 50‎% من حيث عدد المبايعات، مقارنة بشهر يونيو 2023 والبالغة 10 آلاف و530 مبايعة.

إلى ذلك، سجلت التصرفات الإجمالية في سوق عقارات دبي، منذ بداية عام 2024 وحتى نهاية يونيو، 344.4 مليار درهم، وهي الأكبر على الإطلاق خلال نصف عام، نتجت عن 101 ألف و920 إجراء.

وتأتي تلك الأرقام القياسية استكمالاً لحالة الازدهار المتواصلة التي يشهدها القطاع العقاري في دبي خلال السنوات الماضية، وعقب النمو الاستثنائي في عام 2023 إلى جانب الأداء غير المسبوق منذ مطلع العام الحالي بتسجيل أفضل أداء لكل شهر على حدا في تاريخ السوق العقارية بالإمارة.