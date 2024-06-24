11 شركة مدرجة تعلن عن 16 عملية استحواذ جديدة منذ بداية 2024

تواصل الشركات المدرجة في أسواق المال المحلية توسعها عبر عمليات الاستحواذ، الأمر الذي يعزز مكانة الدولة وجهة استثمارية عالمية، وتفضيلها كبيئة أعمال داعمة تتيح لها التوسع إلى آفاق جديدة.

ورصدت «الإمارات اليوم»، بحسب إفصاحات وبيانات صادرة عن الشركات منذ بداية العام حتى مطلع الأسبوع الأخير من يونيو الجاري، إعلان 11 شركة مدرجة في أسواق المال المحلية عن 16 عملية استحواذ، كان أحدثها توقيع «شركة أدنوك للإمداد والخدمات»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال يونيو الجاري، اتفاقية للاستحواذ على شركة «نافيغ 8» المتخصصة في إدارة تجمعات أنشطة الشحن البحري ومقرها سنغافورة، وتمتلك 32 ناقلة حديثة، وفق إفصاح سابق.

وبموجب بنود الاتفاقية، تستحوذ «أدنوك للإمداد والخدمات» على 80% من «نافيغ 8»، مقابل 3.8 مليارات درهم، مع سريان نقل الملكية الاقتصادية اعتباراً من الأول من يناير 2024، كما ستستحوذ على 20% المتبقية في عام 2027، مقابل مبلغ مؤجل يراوح بين 1.2 و1.7 مليار درهم.

كما أعلنت «شركة سيراميك رأس الخيمة» المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في مطلع يونيو الجاري، إتمامها بنجاح عملية الاستحواذ على 100% من رأسمال «شركة بورسلين رأس الخيمة»، في وقت وافق فيه مجلس إدارة «شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات» المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، في السادس من يونيو على المضي قدماً في إجراءات الاستحواذ على حصة في شركة داخل الدولة، موضحاً أنه سيفصح عن ذلك بشكل كامل بمجرد الانتهاء من الإجراءات الرسمية الخاصة بهذا الشأن.

كما أعلنت «شركة مينزيز للطيران»، إحدى شركات «أجيليتي جلوبال» المدرجة في سوق دبي المالي، في السادس من يونيو 2024، توسعها في جنوب أوروبا، بإتمامها صفقة استحواذ على حصة تبلغ 50.1% في «شركة جراوندفورس البرتغال لخدمات الطيران».

بدورها، أعلنت «شركة بريسايت إيه آي هولدينغ بي إل سي» المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مطلع يونيو أيضاً استكمالها معاملة شراء حصة غير مباشرة بنسبة 51% من رأسمال المصدر لـ«شركة ماتريكس جيه في كو ليمتد» (إيه آي كيو) من «شركة جي 42 إنفستمنتس إيه أي هولدينغ ليمتد».

ووفقاً للشركة، فقد تمت عملية الاستحواذ مقابل مبلغ إجمالي قدره 350 مليون دولار يسدد على دفعتين، الأولى 245 مليون دولار تم سدادها عند الانتهاء من الاستحواذ، والدفعة الثانية البالغة 105 ملايين دولار تُدفع في 30 نوفمبر 2024.

وفي منتصف يونيو الجاري، أعلنت «شركة الإثمار القابضة» المدرجة في سوق دبي المالي مزيداً من التفاصيل بخصوص صفقة استحواذ «مجموعة جي إف إتش» على محافظها. وتبلغ القيمة الدفترية الإجمالية للأصول المزمع بيعها نحو 691 مليون دولار، في حين تبلغ الالتزامات المقترح نقلها نحو 680 مليون دولار، وذلك حسب قيمتها في 31 مارس 2024.

كما أعلنت «مجموعة أومورفیا» المتخصصة في مجال العناية الشخصية التابعة لـ«مجموعة ملتیبلاي» القابضة، والمدرجة في سوق أبوظبي للأرواق المالية، في يونيو من العام الجاري، الاستحواذ على 100% من «شركة ذا جرومینج مباني هولدینج»، إحدى الشركات المتخصصة في تقديم خدمات صالونات التجميل والعناية الشخصية في دولة الإمارات، وذلك من «شركة سیدار بريدج بارتنرز» العاملة في قطاع العناية الشخصية والبيع بالتجزئة.

وفي مارس الماضي، أعلنت «مجموعة أغذية» المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إكمالها دمج حصة إضافية قدرها 10% في «مجموعة عوف»، وهي شركة متخصصة في تصنيع الوجبات الخفيفة الصحية والقهوة، وتجارة التجزئة في مصر، ما يرفع حصتها إلى 70%.

وفي مارس الماضي أيضاً، أعلنت «مجموعة موانئ أبوظبي» المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية توقيع اتفاقية مع شركة «إنفيكو» للاستحواذ على حصة ملكية تبلغ 60% من ميناء تبليسي الجاف في جورجيا. وبموجب الاتفاقية استثمرت المجموعة مبلغ 61 مليون درهم في المشروع الذي من المتوقع أن يبدأ تشغيله بحلول الربع الرابع من 2024.

كما أعلنت «مجموعة موانئ أبوظبي» في مطلع فبراير الماضي، استحواذ «بوابة المقطع» الذراع الرقمية للمجموعة، على حصة 60% من أسهم «دبي للتكنولوجيا»، الشركة المتخصصة في تطوير حلول التجارة والنقل، ومقرها دبي، في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 28 مليون درهم.

كما استكملت «مجموعة موانئ أبوظبي» في الربع الأول من عام 2024، صفقات الاستحواذ على شركة «إيه بي أم تيرمينالز قسطليون» في إسبانيا، وشركة «سيسيه للخدمات اللوجستية للمركبات» في أوروبا، و«محطة بوابة كراتشي متعددة الأغراض المحدودة» في باكستان، وشركة «جي إف إس» في دولة الإمارات.

وفي يناير 2024، أعلنت «شركة بالمز الرياضية» المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية أيضاً، إتمامها صفقة الاستحواذ على 100% من حصص ملكية «شركة ليرن للاستثمار التعليمي المالكة» للعلامتين «مدرسة الربيع» و«أكاديمية الربيع».

وفي يناير أيضاً، أعلنت «شركة غذاء القابضة» المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية والتابعة للشركة العالمية القابضة، أن شركتها التابعة «إيروإنفست القابضة» المملوكة لها بالكامل بشكل غير مباشر، أبرمت اتفاقية شراء أسهم بدءاً من الأول من فبراير 2024، للاستحواذ على حصة 44% من شركة طيران «إم.إن.جي» التركية المتخصصة في مجال الشحن التجاري، فيما بلغت قيمة الاستحواذ 211.2 مليون دولار.