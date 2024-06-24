«سكاي واردز طيران الإمارات» يرفع عدد أعضائه إلى 33 مليون عضو

حقق «سكاي واردز طيران الإمارات»، برنامج «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» لمكافأة الولاء، وهو أحد البرامج الأعلى قيمة في العالم، رقماً قياسياً جديداً مع ارتفاع عدد أعضائه إلى 33.1 مليون عضو حول العالم.

وبحسب بيانات أرسلتها «طيران الإمارات» إلى «الإمارات اليوم»، فإن البرنامج واصل تحقيق معدلات نمو قوية مع زيادة كبيرة في قاعدة أعضائه على مدار السنة المالية الماضية المنتهية في مارس 2024، حيث تم تسجيل 370 عضواً جديداً في البرنامج كل ساعة بمعدل يزيد على ستة أعضاء في الدقيقة الواحدة.

وتمكن الأعضاء ضمن البرنامج من كسب ما يزيد على 80 مليار ميل على مدار السنة المالية الماضية، كما شهد البرنامج إجراء أكثر من 100 ألف معاملة يومياً لكسب الأميال، في حين أن تذكرة واحدة من كل ثماني تذاكر طيران، تم شراؤها باستخدام أميال برنامج «سكاي واردز».

ووفقاً للبيانات، فقد تم استبدال أو استخدام 4.5 ملايين ميل «سكاي واردز» في الساعة الواحدة عبر البرنامج خلال السنة المالية، بمعدل وسطي وصل إلى نحو 115 مليون ميل يومياً، فيما بلغ عدد حاملي البطاقات ذات العلامة التجارية المشتركة مع «سكاي واردز»، التي تتيح كسب الأميال، 190 ألفاً في دولة الإمارات، والسعودية، والولايات المتحدة، والهند.

وذكرت «طيران الإمارات» أنها أعادت إطلاق تطبيقها «سكاي واردز إيفريداي» الذي يمكّن الأعضاء من كسب أميال «سكاي واردز» باستمرار في المطاعم ومنافذ التسوق الفاخرة ومرافق الترفيه، والتجميل، والـ«سبا»، ومحال البقالة، ومختلف الخدمات. كما يتيح للأعضاء تجميع الأميال بسهولة، والوصول سريعاً إلى المكافآت، مثل شراء تذاكر السفر بتركيبة «نقد»، إضافة إلى «أميال»، والإقامات الفندقية، والشراء من السوق الحرة.

ويستقطب البرنامج المزيد من الأعضاء باستمرار الذين يكسبون أميال «سكاي واردز» مع شركاء: شركات الطيران، والفنادق، وتأجير السيارات، فضلاً عن العلامات التجارية المالية والترفيهية ونمط الحياة. ويمكن استبدال أميال «سكاي واردز» بمجموعة واسعة من المكافآت، بما في ذلك تذاكر طيران ناقلات شريكة، وترقية الرحلات، والإقامات الفندقية، وتذاكر الدخول والضيافة في أحداث رياضية وثقافية، إضافة إلى جولات.

ويتيح البرنامج أربعة مستويات من المزايا الحصرية ضمن فئات العضوية، تزداد قيمتها مع الارتقاء إلى مستويات فئة أعلى، ويمكن لأعضاء فئة عضوية «سكاي واردز طيران الإمارات الزرقاء» التي تعد المستوى الأول من البرنامج الاستفادة من مزايا سفر، بدءاً من الترقيات الفورية باستخدام أميال «سكاي واردز» عند إنجاز إجراءات السفر، أو على متن الطائرة، والأولوية في قائمة الانتظار، وإمكانية إرسال رسائل نصية مجانية وغير محدودة باستخدام شبكة «واي فاي» على متن الطائرة عند السفر في درجة الأعمال، والدرجة السياحية الممتازة، والدرجة السياحية.

كما يقدم البرنامج مجموعة جديدة من المزايا والخدمات في «الفئة الفضية»، إذ سيستفيد أعضاء هذه الفئة من كل مزايا الفئة الزرقاء، فضلاً عن أميال بنسبة 30% على الرحلات مع «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، ودخول مجاني إلى صالة «طيران الإمارات» لدرجة الأعمال في دبي.

أما أعضاء الفئة الذهبية، فيستفيدون من مزايا الفئتين «الزرقاء» و«الفضية»، فضلاً عن علاوات «أميال سكاي واردز» بنسبة 75% على الرحلات مع «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، وإمكانية اختيار المقاعد مجاناً في الدرجة السياحية المتاحة لهم، ولضيوفهم المشمولين في الحجز.

بدورهم، يستفيد أعضاء «الفئة البلاتينية» من كل مزايا الفئات «الزرقاء» و«الفضية» و«الذهبية»، فضلاً عن ميزة إنجاز إجراءات السفر في المنزل مجاناً في دبي، وإنجاز إجراءات السفر في مكتب الدرجة الأولى في المطار، وخدمة تسليم الأمتعة، والدخول المجاني لهم ولضيوفهم إلى صالات «طيران الإمارات» للدرجة الأولى ودرجة الأعمال في دبي وحول العالم، وعلاوات أميال «سكاي واردز» بنسبة 100% على رحلات «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، ومزايا أخرى.

50 جائزة

يواصل «سكاي واردز طيران الإمارات» التميز بمنتجاته المبتكرة ومبادراته في قطاع النقل الجوي، إذ يعتبر أحد برامج مكافأة الولاء الأعلى قيمة وتقديراً في العالم. ونال البرنامج أكثر من 50 جائزة منذ إطلاقه، كما تُوج أخيراً بلقب «أفضل برنامج ولاء عالمي للعام في الشرق الأوسط» في حفل توزيع جوائز الولاء العالمية 2024.

وتوّج البرنامج كذلك بجائزة «برنامج المكافآت الرائد في الشرق الأوسط» في حفل توزيع جوائز السفر العالمية 2024، وجائزة «أفضل برنامج للمسافر الدائم لناقلة جوية» في حفل توزيع جوائز «بيزنس ترافيلر» 2024.

• البرنامج أتاح للأعضاء كسب ما يزيد على 80 مليار ميل على مدار السنة المالية الماضية.