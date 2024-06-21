1.6 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية

استقطبت أسواق الأسهم المحلية، سيولة تجاوزت 1.6 مليار درهم، في ختام تعاملات أمس، مع تصدر «العالمية القابضة» و«إعمار القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً، من حيث قيم التداولات.

وتوزعت السيولة بواقع 1.15 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و476.2 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 316.1 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 22.5 ألف صفقة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.424 تريليونات درهم، بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.75 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و673.9 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً في سوق أبوظبي، مستقطباً سيولة بنحو 190.18 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بسيولة بنحو 150.5 مليون درهم، ثم «إي آند» جاذباً نحو 114 مليون درهم.

واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من التداولات في سوق دبي بنحو 145.9 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» جاذباً نحو 98.6 مليون درهم، ثم «الخليج للملاحة» مستقطباً نحو 77.2 مليون درهم.

إلى ذلك، أعلن سوق دبي المالي، أمس، المراجعة الدورية للمؤشر العام والمؤشر الإسلامي في 24 يونيو الجاري.

وقال سوق دبي، في تعميم أمس، إنه من المقرر انضمام شركة «يونيكاي للأغذية» إلى المؤشر الإسلامي.

وذكر السوق أنه سيتم كذلك ضم شركة «دريك آند سكل» إنترناشيونال إلى المؤشر العام والمؤشر الإسلامي ومؤشر قطاع الصناعة، اعتباراً من التاريخ ذاته. وتستند مؤشرات سوق دبي المالي، بما في ذلك المؤشر العام والمؤشر الإسلامي والمؤشرات القطاعية، إلى أفضل الممارسات، الأمر الذي يوفر لكل المتعاملين مؤشرات عالمية يسهل تداولها والاستثمار وفقاً لها.