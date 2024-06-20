اتفاقية بين أبوظبي وكوريا لدعم الشركات الناشئة

أبرمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية تعاون مع رابطة التجارة الدولية الكورية (KITA) في سيؤول، تهدف إلى تعزيز فرص التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص، وتدعم الشركات الناشئة في أبوظبي وكوريا الجنوبية في المجالات التجارية والاستثمارية والتكنولوجية والصناعية والخدمية.

وقّع الاتفاقية، المدير العام لغرفة أبوظبي، أحمد خليفة القبيسي، ونائب رئيس مجلس إدارة الرابطة الكورية، لي إن-هو، بينما جرت مراسم توقيع الاتفاقية خلال مشاركة وفد رسمي من الغرفة في مؤتمر ومعرض «نكست رايز 2024» في كوريا.

وتعكس الشراكة حرص الجانبين على توطيد أواصر الصداقة والتفاهم والتعاون بين مجتمعي الأعمال في كلا الجانبين، وإتاحة الفرص الاستثمارية أمام الشركات الناشئة الإماراتية والكورية، فضلاً عن تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً رائداً للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وخلال زيارة الوفد إلى سيؤول، التقى القبيسي كلاً من سفير دولة الإمارات لدى كوريا، عبدالله سيف النعيمي، ونائب الرئيس التنفيذي للتعاون الاقتصادي والمعارض التجارية في الوكالة الكورية لترويج التجارة والاستثمار (كوترا)، جيهيونغ لي.

واستعرض القبيسي، الجهود التي تبذلها الغرفة، ودورها الاستباقي في دعم الشركات الناشئة في الإمارة، وتشجيع الابتكار واحتضان الأعمال، لتعزيز مكانة أبوظبي مركزاً رائداً للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى مناقشة فرص التعاون المستقبلية بين الشركات الكورية ونظيراتها في أبوظبي.