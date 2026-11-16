نظمت وزارة التجارة الخارجية، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، اجتماع الطاولة المستديرة رفيع المستوى للأعمال بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فنزويلا البوليفارية، في أبوظبي، بحضور رئيسة جمهورية فنزويلا البوليفارية بالإنابة ديلسي رودريغيز، ومشاركة نخبة من كبار المسؤولين وقادة الأعمال وممثلي القطاع الخاص من البلدين.

يأتي الاجتماع في إطار توجه البلدين نحو الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى آفاق أوسع من التعاون، واستكشاف فرص نوعية للاستثمار والتعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما يعزز تدفقات التجارة والاستثمار، ويفتح مسارات جديدة للتكامل بين مجتمعي الأعمال، ويرسخ دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في دفع النمو الاقتصادي المستدام.

ترأس الاجتماع وزير التجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي بمشاركة، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، ونائب الرئيس القطاعي للشؤون الاقتصادية ورئيس بنك فنزويلا كاليكستو أورتيغا سانشيز.

وحضر الاجتماع وزير السلطة الشعبية للشؤون الخارجية والتجارة الدولية بفنزويلا أوليفر بلانكو، ووزيرة السلطة الشعبية للمحروقات باولا إيناو، ووزير السلطة الشعبية للتنمية التعدينية الإيكولوجية والصناعات الأساسية هيكتور سيلفا، ووزير السلطة الشعبية لشؤون الرئاسة ومتابعة الإدارة الحكومية خوان إسكالونا، ووزير السلطة الشعبية للاتصال والإعلام ميغيل بيريس بيرِيلا، وسفير جمهورية فنزويلا البوليفارية لدى الدولة نبيل عبدالخالق، وعدد من كبار المسؤولين في فنزويلا.

وفي كلمتها خلال اجتماع الطاولة المستديرة، قالت ديلسي رودريغيز: " تُعد دولة الإمارات العربية المتحدة شريكاً مهماً لفنزويلا ومركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، وفنزويلا اليوم منفتحة على الأعمال، ونحن ندعو الشركات الإماراتية إلى اكتشاف الفرص الواعدة التي تزخر بها قطاعات الطاقة والتعدين والزراعة والسياحة لدينا وتمثل هذه الطاولة المستديرة خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين بلدينا".

من جانبه، قال الدكتور ثاني الزيودي في الكلمة الافتتاحية للاجتماع: " تمتلك فنزويلا إمكانات كبيرة بوصفها شريكاً تجارياً واستثمارياً، ويؤكد هذا الاجتماع التزامنا المشترك ببناء علاقة أعمق وأكثر تنوعاً".

وأضاف: " يتيح انفتاح فنزويلا على استقبال الاستثمارات الأجنبية في قطاعات جديدة فرصة واضحة أمام القطاع الخاص في البلدين لبناء شراكات تحقق نمواً مستداماً وطويل الأمد، ودولة الإمارات مستعدة لأن تكون بوابة تربط الشركات الفنزويلية بأسواق الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا.

وأكد الزيوي أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فنزويلا البوليفارية تمتلك آفاقاً واسعة للنمو والتطور، في ضوء ما يجمع البلدين من مقومات اقتصادية وفرص واعدة للتكامل، مشيراً إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكاتها التجارية والاستثمارية مع فنزويلا، ودعم جهودها الرامية إلى توسيع حضورها في الاقتصاد العالمي.

وقال إن الاجتماع يمثل منصة مهمة لاستكشاف مسارات جديدة للتعاون التجاري والاستثماري، وبحث فرص إقامة مشاريع واستثمارات مشتركة في قطاعات واعدة، بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أكثر تقدماً من الشراكة والتكامل.

وأشار الزيودي إلى أن فنزويلا تمتلك مقومات اقتصادية مهمة، تشمل وفرة الموارد الطبيعية والكفاءات البشرية، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي الذي يؤهلها لتكون بوابة رئيسية للأسواق الإقليمية، مؤكداً أن دولة الإمارات تتطلع إلى دعم جهودها لتعزيز اندماجها في الاقتصاد العالمي، والاستفادة من الفرص المتاحة لتطوير قطاعاتها الإنتاجية والتجارية.

وأضاف أن دولة الإمارات ترحب بالتوجهات الإصلاحية والتنموية التي تقودها ديلسي رودريغيز، وتتطلع إلى تعزيز التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الخدمات اللوجستية والطاقة والبنية التحتية، إلى جانب التعدين والزراعة، بما يدعم مسارات التنمية الاقتصادية ويوفر فرصاً جديدة للشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.

وأكد الزيودي أهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه دولة الإمارات في تعزيز نفاذ الصادرات الفنزويلية إلى الأسواق الرئيسية في آسيا وأفريقيا وأوروبا، وتوفير منصات داعمة لنمو الصناعات الفنزويلية وتطوير قدراتها على الابتكار والتوسع، مستفيدةً من مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، وشبكة علاقاتها التجارية الواسعة مع مختلف الأسواق الدولية.

ولفت إلى أنه في إطار تطلع فنزويلا إلى استقطاب استثمارات تقارب 76 مليار دولار في قطاعي النفط والغاز خلال السنوات الخمس المقبلة، ضمن جهودها لتطوير قطاع الطاقة، إلى جانب الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات التعدين والزراعة فإن ذلك من شأنه أن يتيح مجالات إضافية لتعزيز التعاون واستكشاف شراكات استثمارية وتجارية جديدة بين البلدين.

بدوره، قال الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري في كلمته، إن غرفة أبوظبي ملتزمة بربط أعضائها بالأسواق الواعدة حول العالم وتمثل أمريكا اللاتينية وجهة متنامية الأهمية لمجتمع الأعمال في أبوظبي، وتضع نقاشات اليوم أساساً متيناً لشراكات تجارية جديدة بين الشركات الإماراتية والفنزويلية.

وأضاف أن دولة الإمارات نجحت في بناء اقتصاد منفتح يرتبط بشبكة واسعة من الأسواق العالمية وتمثل التجارة والاستثمار ونشاط القطاع الخاص ركائز أساسية في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة، مؤكداً أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات وفنزويلا، وتوسيع آفاق التعاون والشراكة بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

وقال الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري أن الشركات الإماراتية تواصل توسيع حضورها في الأسواق الدولية، مستفيدة من الإمكانات الاستثمارية القوية والبنية التحتية المتطورة وشبكة العلاقات التجارية الواسعة، مشيراً إلى أن أبوظبي تمثل محوراً رئيسياً في مسيرة النمو الاقتصادي للدولة.

وأوضح أن القطاعات غير النفطية في أبوظبي سجلت نمواً بنسبة 59% خلال العقد الماضي، وباتت تسهم بأكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، فيما حقق اقتصاد الإمارة نمواً على مدى أكثر من 18 ربعاً متتالياً، مدعوماً باستثمارات مستدامة في قطاعات البنية التحتية والصناعة والتكنولوجيا.

وأشار إلى أن أبوظبي تحتضن صناديق ثروة سيادية تُقدّر أصولها بأكثر من 1.9 تريليون دولار أميركي، إلى جانب قطاع مالي راسخ وشبكة واسعة من العلاقات التجارية الدولية، لافتاً إلى أن موقعها الاستراتيجي وموانئها ومطاراتها وشبكات النقل المتطورة توفر إمكانات واسعة للوصول إلى الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا.

وأضاف الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، أن أبوظبي تعمل على تطوير قدراتها في مجالي الزراعة وإنتاج الغذاء من خلال استقطاب الشركات والتكنولوجيا والاستثمارات لدعم إنتاج الغذاء وتطوير حلول المياه.

وأشار إلى أن قطاعات التصنيع والبنية التحتية والخدمات اللوجستية توفر بدورها آفاقاً إضافية للتعاون، بالاستفادة من الإمكانات والمصالح التجارية للشركات في البلدين.

وأعرب عن تطلع غرفة أبوظبي إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات والجهات الممثلة لقطاع الأعمال في فنزويلا، وعبر عن استعدادها لدعم الشركات في البلدين لاستكشاف الفرص التي تتيحها المناقشات خلال الطاولة المستديرة، بما يسهم في تحديد الأولويات المشتركة وبناء علاقات مباشرة بين الشركات.

وعرضت الشركات المشاركة خلال الاجتماع،لمحة عن أعمالها استعرض بعدها الحضور الفرص الاستثمارية في فنزويلا، وأجروا نقاشاً مفتوحاً حول فرص المشاريع المشتركة والشراكات بين القطاع الخاص في البلدين.

وبحث المشاركون في الاجتماع الفرص الاستثمارية الواعدة في فنزويلا،وآليات بناء شراكات تجارية واستثمارية طويلة الأمد، وتعزيز التواصل المباشر بين الشركات والمؤسسات الاقتصادية في البلدين، بما يدعم تنويع الشراكات الدولية لدولة الإمارات، ويوسع حضورها في الأسواق العالمية، ويعزز الاستفادة المتبادلة من الفرص الاستثمارية المتاحة.