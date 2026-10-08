«دبي كوميرسيتي» تسرّع الذكاء الاصطناعي الوكيل في التجارة الرقمية

أعلنت «دبي كوميرسيتي»، المنطقة الحرة المتخصصة في قطاع التجارة الرقمية، والمنضوية تحت مظلة سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، توقيع مذكرة تفاهم مع «غلوبال كومرس فاونديشن»، المؤسسة الدولية المستقلة وغير الربحية التي تعمل على تطوير منظومة التجارة العالمية من خلال ربط الشركات وروّاد الأعمال والخبراء والمؤسسات الأكاديمية وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات ودعم الابتكار والتعاون بين الأسواق الدولية.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأنه تم توقيع المذكرة، التي تهدف إلى دفع الابتكار في التجارة الرقمية واستكشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي الوكيل «Agentic AI»، في المقر الرئيس لـ«دبي كوميرسيتي»، على هامش فعاليات «قمة ومعرض عالم الذكاء الاصطناعي - أبوظبي 2026».

ويركّز التعاون على التجارة الرقمية والتجارة العابرة للحدود والتجارة الموحدة والتقنيات الناشئة، إلى جانب استكشاف حلول (Agentic AI) القادرة على أتمتة وتنفيذ مجموعة من المهام والعمليات التجارية بصورة أكثر استقلالية، بما يعزز كفاءة الشركات وقدرتها على الوصول إلى أسواق جديدة والتوسع دولياً.

وقالت مدير عام وعضو مجلس إدارة «دبي كوميرسيتي»، آمنة لوتاه: «يُمثل الذكاء الاصطناعي الوكيل تحولاً نوعياً في مستقبل التجارة الرقمية، حيث ننتقل من استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة مساندة إلى توظيفه لتنفيذ المهام والعمليات بصورة أكثر استقلالية».

وأضافت: «من خلال تعاوننا مع (غلوبال كومرس فاونديشن)، نهدف إلى تحويل هذه الإمكانات التقنية إلى تطبيقات عملية تدعم الشركات، وتعزز قدرتها على الابتكار والتوسع والوصول إلى أسواق جديدة».

من جانبه، قال رئيس «غلوبال كومرس فاونديشن»، ماركوس سيزار بويريدون: «تواجه الشركات في الأسواق المختلفة تحديات متشابهة عند تبني التقنيات والتوسع دولياً، لكن فرص التعلم المتبادل بينها لاتزال كبيرة».

وأضاف: «يتيح التعاون مع (دبي كوميرسيتي) استكشاف نماذج تجمع بين البحث والتأهيل وتجربة الحلول في بيئة أعمال نشطة، ثم توثيق ما ينجح منها وتبادل الخبرات بشأنه عبر شبكاتنا الدولية».

ومن أبرز المحطات التي سيشهدها العام الأول لهذا التعاون استضافة النهائي العالمي لدوري «تيتريكس» (Tetrix Agentic World League) للذكاء الاصطناعي الوكيل عام 2027 في دبي، بالتعاون مع «دبي كوميرسيتي»، وذلك خلال «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي».

كما تشمل الشراكة البحوث التطبيقية وإثبات المفهوم والعروض التقنية ودراسات الأسواق وتبادل أفضل الممارسات، وتطوير حالات الأعمال والمحتوى المعرفي.