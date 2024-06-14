44 مليار درهم المكاسب السوقية للأسهم في 4 جلسات

عززت أسواق الأسهم المحلية من مكاسبها، وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 44 مليار درهم خلال أربع جلسات من الأسبوع الجاري، مع تركيز نشاط المتعاملين على الأسهم القيادية بقطاعات العقار والبنوك.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.391 تريليونات درهم في جلسة الجمعة الماضي، إلى 3.435 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس (الخميس)، موزعة بنحو 2.76 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و674.14 مليار درهم للأسهم في سوق دبي.

وبنهاية تعاملات أمس، أغلق مؤشر سوق دبي المالي مرتفعاً بنسبة 0.023% عند مستوى 3980.11 نقطة. كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية «فادجي» بشكل طفيف بنسبة 0.55% أيضاً، ليصل إلى مستوى 8978.83 نقطة.

وعلى مستوى المكاسب السوقية اليومية، فقد بلغت 16 مليار درهم، بعد أن وصلت القيمة الرأسمالية للأسهم المحلية المدرجة، بنهاية تعاملات أمس، إلى 3.435 تريليونات درهم، مقارنة بمستواها أول من أمس، حيث بلغت 3.419 تريليونات درهم.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» الأسهم الأكثر نشاطاً في سوق دبي، مستقطباً سيولة بنحو 53.64 مليون درهم، وأغلق مرتفعاً بنسبة 1.18% عند 7.73 دراهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 28.05 مليون درهم، وأقفل مرتفعاً بنسبة 0.62% عند 16.2 درهماً.

واستحوذ سهم «العالمية القابضة» على النصيب الأكبر من التداولات في سوق أبوظبي للأوراق المالية بسيولة 200.46 مليون درهم، وأغلق مرتفعاً بنسبة 1.22% عند 414 درهماً.