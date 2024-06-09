الأجانب يعززون مشترياتهم في «دبي المالي»

عزز المستثمرون الأجانب مشترياتهم في الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي منذ بداية عام 2024 حتى نهاية الجلسة الخامسة من يونيو الجاري.

وحقق المستثمرون الأجانب غير العرب «صافي شراء» بقيمة 1.33 مليار درهم، بعد مشتريات بقيمة 15.55 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 14.22 مليار درهم.

بدورها، وصلت مشتريات المستثمرين العرب إلى نحو 2.73 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 2.69 مليار درهم، فيما بلغت مشتريات المستثمرين الخليجيين نحو 3.94 مليارات درهم، مقابل مبيعات بنحو 4.23 مليارات درهم.

يشار إلى أن مؤشر سوق دبي المالي ارتفع في نهاية تعاملات الأسبوع 0.08% إلى مستوى 3982.25 نقطة.