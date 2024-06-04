الأسهم المحلية تربح 24.2 مليار درهم في جلستين

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 24.2 مليار درهم في ختام جلستي (الاثنين والثلاثاء)، مع تركيز نشاط المتعاملين على الأسهم القيادية بقطاعات العقار والبنوك.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.365 تريليونات درهم في جلسة الجمعة الماضي إلى 3.389 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس (الثلاثاء).

وفي نهاية جلسة أمس، استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.4 مليار درهم، تزامناً مع تصدر «العالمية القابضة» و«أدنوك للحفر» و«إعمار العقارية» و«الخليج للملاحة» قائمة النشاط.

وتوزعت السيولة بواقع 983.48 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و419.95 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 398.86 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 30.89 ألف صفقة.

وخلال جلسة الثلاثاء، نجحت عمليات الشراء التي نفذها المستثمرون الخليجيون والمواطنون والمؤسسات في سوق دبي المالي، في تعزيز مكاسب المؤشر العام وخفض عمليات البيع التي قادها المستثمرون الأجانب غير العرب والعرب والأفراد.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي متراجعا بنسبة 0.17% عند مستوى 3985.97 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية «فادجي» بنسبة 0.01% أيضاً ليصل إلى مستوى 8918.51 نقطة.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» الأسهم الأكثر نشاطاً في سوق دبي مستقطباً سيولة بنحو 113.45 مليون درهم وأغلق متراجعاً بنسبة 1.06% عند 7.43 دراهم، تلاه «الخليج للملاحة» بسيولة 81.83 مليون درهم وأقفل متراجعاً بنسبة 1% عند 6.93 دراهم، ثم «دبي الإسلامي» متراجعاً بنسبة 0.18% جاذباً 35.27 مليون درهم ليغلق عند 5.52 دراهم. واستحوذ سهم «العالمية القابضة» على النصيب الأكبر من التداولات في سوق أبوظبي بسيولة 196.65 مليون درهم، وأغلق متراجعاً بنسبة 0.37% عند 408 دراهم، تلاه «أدنوك للحفر» جاذباً نحو 81.37 مليون درهم وأقفل مرتفعاً بنسبة 3.47% عند 4.17 دراهم، ثم «ألفا ظبي» مستقطباً 74.56 مليون درهم مرتفعاً بنسبة 0.89% ليغلق عند 11.3 درهم.