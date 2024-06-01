الأسهم تربح 35 مليار درهم في آخر جلستين من مايو

عززت أسواق الأسهم المحلية من مكاسبها وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 35 مليار درهم في ختام آخر جلستين من شهر مايو (الخميس والجمعة) من العام الجاري، مع تركيز نشاط المتعاملين على الأسهم القيادية بقطاعات العقار والبنوك.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.33 تريليونات درهم في جلسة الأربعاء الماضي، إلى 3.365 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس (الجمعة).

وفي نهاية جلسة الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة ناهزت 2.79 مليار درهم لتقترب من مستوى ثلاثة مليارات درهم، تزامناً مع تنفيذ المراجعة نصف السنوية لمؤشر الأسواق الناشئة «إم إس سي آي» ووسط تصدر «مجموعة آي آند» و«العالمية القابضة» و«الإمارات دبي الوطني».

وشهدت جلسة أمس، تنفيذ «إم إس سي آي» لتغييراتها في أسواق المال المحلية، وذلك بعد أن أضافت في مراجعتها الدورية الأخيرة لمؤشراتها سهمي «تاكسي دبي» و«فينكس» إلى مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير. وتوزّعت السيولة بواقع 2.15 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و641.39 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 748.46 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 34.88 ألف صفقة. وخلال جلسة الجمعة، نجحت عمليات الشراء التي نفذها المستثمرون الخليجيون والمواطنون والمؤسسات في سوق دبي المالي، في تعزيز مكاسب المؤشر العام وخفض عمليات البيع التي قادها المستثمرون الأجانب غير العرب والعرب والأفراد. وبنهاية تعاملات الجمعة، أغلق مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 3977.93 نقطة، بعد أن ارتفع بنسبة 0.17%، وقفز مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية «فادجي» بنسبة 1.26%، أيضاً ليصل إلى مستوى 8862.58 نقاط.