%11 نمواً في حجوزات الأوروبيين السياحية إلى دبي خلال الصيف

أفادت مجموعة «فورورد كيز» المتخصصة في تحليلات وبيانات السفر، بأن حجوزات السياحة والسفر من الدول الأوروبية إلى دبي سجلت نمواً من خانتين بنسبة بلغت 11% خلال ذروة فصل الصيف في شهري يوليو وأغسطس من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وذكرت الشركة أن دبي حلّت في قائمة أكبر 10 وجهات سياحية حول العالم يقصدها السياح والزوار من السوق الأوروبية خلال فصل الصيف. وأظهرت بيانات الشركة أن مستويات التدفق السياحي من أوروبا إلى دبي تشهد نمواً متواصلاً استناداً إلى حجوزات تذاكر الطيران.

وأوضحت أن البيانات تشمل الأسواق في أوروبا الغربية بشكل أساسي، مع استثناء كل من أسواق روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا، مشيرة إلى أن الطلب على السفر في أوروبا خلال الصيف تعافى بالكامل إلى مستويات ما قبل الوباء، خصوصاً إلى بعض المحطات بما في فيها دبي.

وبحسب بيانات صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، حلّت أوروبا الغربية في المركز الأول عالمياً من حيث مصدر الزوّار إلى دبي، بناء على المنطقة الجغرافية، مستحوذة على نسبة 22% من إجمالي عدد الزوّار، خلال الفترة بين يناير وأبريل 2024، مسجلة نحو 1.45 مليون سائح دولي.

وأظهرت بيانات الدائرة، نجاح دبي في استقطاب 6.68 ملايين سائح دولي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مقابل 6.02 ملايين سائح في الفترة ذاتها من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت نحو 11%.