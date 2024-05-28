«إكسبو دبي» تطور مبادراتها وتستقطب الشركات المستدامة والمبتكرة

مع إعلان خطط إنشاء أكبر مطار في العالم (مطار آل مكتوم)، والنمو المستقبلي المتوقع لمركز دبي للمعارض، تستفيد «مدينة إكسبو دبي» من قربها الاستراتيجي من كلا المشروعين، وتعمل على تعزيز نظم الأعمال فيها، عبر العروض المميزة والمبادرات التي توفرها للمؤسسات والشركات وروّاد الأعمال.

وعبر الترحيب بعدد متزايد من المنظمات المحلية والعالمية، تعمل المنطقة الحرة التي تركز على الاستدامة والابتكار في «مدينة إكسبو» على تعزيز دعمها للكيانات الرائدة، وزيادة فرص الاستثمار، وترسيخ مكانتها منطقة تجارية واعدة ومتصلة في قلب طموح دبي للنمو والتوسع.

وقالت الرئيسة التنفيذية للشراكة في «مدينة إكسبو دبي»، منال البيات: «تنطلق (مدينة إكسبو دبي) في نهجها وأسلوب عملها من قناعة راسخة بقوة التعاون والتواصل في المجتمع. ومن موقعنا المتميز في قلب التوسع المستقبلي لمدينة دبي، تجتذب منطقتنا الحرة شركات ومبتكرين ورجال أعمال ومستثمرين جدد، وتتحول سريعاً إلى موقع بالغ الأهمية لأي مؤسسة تريد أن تكون في طليعة هذه المنطقة التجارية المزدهرة، التي تمثل أحد المراكز الرئيسة في خطة دبي الحضرية 2040».

وأضافت البيات: «بتوفير المساحات المكتبية المتميزة التي تلبي جميع احتياجات العمل وسهولة الوصول بالسيارات والمترو من مختلف أنحاء المدينة، نقدم تجربة عمل مريحة وسلسة بدءاً من التأسيس والترخيص وصولاً إلى إدارة العمليات، بما في ذلك المنصات الافتراضية وفرص تبادل المعرفة والتواصل والتمويل والعمل المشترك وتجربة التقنيات الجديدة. يعتمد نمونا المستمر على هذا العرض، ويجسد مكانتنا وجهة مركزية للمؤسسات والخبراء الذين لديهم هدف مشترك للابتكار، من أجل مستقبل أكثر استدامة».