دبي تشهد افتتاح 7 فنادق فاخرة خلال 4 أشهر

شهدت السوق الفندقية في دبي افتتاح 7 فنادق جديدة فاخرة من فئة الخمس نجوم خلال 4 أشهر، في الفترة بين يناير وأبريل 2024، وفقاً لبيانات صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، حصلت «الإمارات اليوم»، على نسخة منها.

ووفقاً للبيانات، ارتفع عدد المنشآت الفندقية من فئة الخمس نجوم، من 157 منشأة في نهاية ديسمبر 2023 إلى 164 منشأة في نهاية أبريل 2024، ليرتفع عدد الغرف الفندقية ضمن هذه المنشآت من نحو 51.8 ألف غرفة إلى نحو 52.7 ألف غرفة.

واستحوذت السوق الفندقية الفاخرة، المصنفة ضمن فئة الخمس نجوم على 35% من إجمالي حجم السوق الفندقية في الإمارة واستطاعت هذه الفئة تحقيق معدلات إشغال بلغت 80% خلال الفترة بين يناير وأبريل 2024.

وبلغ عدد الغرف الفندقية في دبي بنهاية يناير 2024، أكثر من 151.8 ألف غرفة فندقية ضمن 831 منشأة فندقية، مقابل نحو 149 ألف غرفة فندقية ضمن 814 منشأة في نهاية يناير 2023.

وسجل متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في الإمارة نسبة 81.4%، بنهاية يناير 2024، مقابل 79.8% في الفترة ذاتها من عام 2023.

وكشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوار الدوليين، التي أظهرت نجاح دبي في استقطاب 6.68 ملايين سائح دولي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مقابل 6.02 ملايين سائح في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت نحو 11%.