«نخيل» تمنح عقود بدء أعمال البنية التحتية لـ «نخلة جبل علي»

أعلنت «شركة نخيل العقارية»، التابعة لـ«دبي القابضة»، عن منح عقود إنشاء البنية التحتية لمشروع «نخلة جبل علي». وأفادت الشركة في بيان بأنه تم منح عقد إنشاء الطريق العام الذي يسهّل الوصول إلى «نخلة جبل علي» من شارع الشيخ زايد، والطريق المخصص لأعمال الإنشاءات، والذي يخدم المنطقة المركزية الوسطى للنخلة، إلى شركة «دي بي بي للمقاولات» التي تأسست من قبل «مجموعة دتكو»، وبدأت عملياتها التشغيلية، إلى جانب «شركة دتكو للإنشاءات». وبحسب «نخيل»، سيوفّر الطريق العام عند اكتمال إنشائه مساراً مريحاً للسيارات يؤدي مباشرة إلى «نخلة جبل علي» ويمتد لمسافة ستة كيلومترات تقريباً.

وأضافت «نخيل» أنه تم كذلك ترسية عقد تحسين الطرق والإنارة في «شارع الحصاه» المعروف بـ«شارع أبوظبي سابقاً»، في واجهة دبي البحرية (البر الرئيسي الذي يربط نخلة جبل علي)، على «شركة خانصاحب للهندسة المدنية». وتعتبر «نخلة جبل علي» من أهم المشروعات العمرانية الطموحة ذات الرؤية المستقبلية لشركة «نخيل»، والتي كشف عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وسيسهم المشروع في الارتقاء بالمعايير العالمية لطريقة العيش على الواجهة البحرية، وتوفير مجموعة استثنائية من وسائل الراحة العصرية للمقيمين والعائلات والزوار. وفضلاً عن كونه يدعم أجندة دبي الاقتصادية (D33)، فإن المشروع يمثل بداية مرحلة جديدة من النمو الحضري في منطقة جبل علي، ما يؤكد التوسّع العمراني للإمارة. وقال الرئيس التنفيذي لـ«دبي القابضة للعقارات»، خالد المالك: «نفخر اليوم بالإعلان عن تعيين شركتي (دي بي بي للمقاولات) و(خانصاحب للهندسة المدنية)، شريكتين في تنفيذ المرحلة المقبلة من تطوير البنية التحتية لمشروع (نخلة جبل علي)».

وأضاف: «واثقون بأن هذا التعاون، خصوصاً مع شريكتين هما الأفضل ضمن فئتهما، سيضمن تطبيق أعلى معايير البنية التحتية الحضرية التي تخدم احتياجات المتعاملين معنا، وسيدعم أيضاً تحقيق أهداف (خطة دبي الحضرية 2040)».

وتابع: «تؤكّد هذه الشراكة التزامنا بتعزيز المعايير الدولية لنمط معيشة مميّز على الواجهات المائية، ما يعزّز مكانة مشروع (نخلة جبل علي) وجهةً مرغوبةً لنحو 35 ألف عائلة في المستقبل».

35 ألف أسرة

سيوفر مشروع «نخلة جبل علي» وجهة حضرية إضافية في دبي، حيث سيُشكل المشروع وجهة سكنية وترفيهية رئيسة لـ«مركز إكسبو 2020» الحضري الجديد. ويمتد «نخلة جبل علي» على مساحة 13.4 كيلومتراً مربعاً، مع مساحة تطويرية قدرها 10.5 ملايين متر مربع.

ويضم المشروع 16 سعفة بخط ساحلي يبلغ طوله الإجمالي 110 كيلومترات، وشاطئاً يمتد على 91 كيلومتراً، ما يدعم أهداف «خطة دبي الحضرية 2040» لمضاعفة الشواطئ العامة بنسبة 400%. كما ستضم الجزيرة نحو 35 ألف أسرة، ما يسهم في الزيادة الصافية لعدد سكان دبي، والذي يتوقع وصوله إلى نحو 5.8 ملايين نسمة بحلول عام 2040.