10 أسهم تستحوذ على 50.3% من سيولة أسواق المال منذ بداية مايو 2024

استحوذت أسهم 10 شركات مدرجة في أسواق المال المحلية وهي: «إعمار العقارية»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«دبي الإسلامي»، و«الخليج للملاحة القابضة»، فضلاً عن «سبينيس 1961 هولدينج بي» المدرجة حديثاً، و«أدنوك للحفر»، و«العالمية القابضة»، و«ألفا ظبي»، و«الدار العقارية»، و«أدنوك للغاز بي إل سي»، على نسبة 50.3% من سيولة أسواق المال المحلية منذ بداية مايو الجاري حتى نهاية جلسة الجمعة الموافق 24 مايو 2024.

وبحسب بيانات سوقي دبي وأبوظبي الماليين، فإن إجمالي أحجام السيولة المتداولة على الأسهم الـ10 بلغ نحو 14.62 مليار درهم، فيما وصلت أحجام السيولة في أسواق المال المحلية ككل إلى نحو 29.08 مليار درهم.

وفي دبي، تصدر سهم «شركة إعمار العقارية» نشاط السوق، من حيث السيولة بنحو 1.514 مليار درهم، تلاه سهم «الإمارات دبي الوطني» بنحو 484.41 مليون درهم، ثم سهم «سبينيس 1961 هولدينج بي» بنحو 473.52 مليون درهم، وسهم «دبي الإسلامي» بنحو 468.9 مليون درهم، يليه سهم «الخليج للملاحة القابضة» بنحو 400.33 مليون درهم.

أما في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فتصدر نشاط السوق من حيث السيولة في تلك الفترة سهم «أدنوك للحفر» بنحو 4.12 مليارات درهم، تلاه سهم «العالمية القابضة» بنحو 3.6 مليارات درهم، ثم سهم «ألفا ظبي» بنحو 1.5 مليار درهم، وسهم «الدار العقارية» بنحو 1.036 مليار درهم، وسهم «أدنوك للغاز بي إل سي» بنحو 1.022 مليار درهم.