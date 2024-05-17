وكالات سيارات تطرح عروضاً موسعة وباقات لدعم المتضررين من الأمطار

طرحت وكالات مختلفة للسيارات أخيراً، عروضاً تنافسية موسعة شملت منح المتعاملين باقات للتأمين والتسجيل المجاني وعقوداً مجانية للصيانة تصل حتى 50 ألف كيلومتر، ومد فترات الضمان لخمسة أعوام، وعروضاً للتظليل المجاني وطلاء الحماية من الصدأ، وطرح عروض لجوائز من الذهب للمشترين، إضافة إلى عروض للتسجيل والتأمين والصيانة المجانية لمدة عامين.

ورصدت «الإمارات اليوم»، طرح علامتين للسيارات ذواتي منشأ أوروبي، باقات لعروض مخصصة لدعم المتضررين بالأمطار المالكين لكل العلامات التجارية، عند إحضار تقارير تثبت إتلاف سياراتهم بالأمطار، تشمل منحهم سيارة بديلة مجاناً لمدة شهرين، لحين الحصول على سيارة جديدة، مع تأمين وتسجيل مجاني للعام الأول وباقات ممتدة للصيانة والضمان والمساعدة على الطريق، وعروض لاستبدال السيارات، فيما طرحت علامة تجارية ذات منشأ أوروبي، عرضاً لتوفير سيارة مجانية لمدة أسبوعين للمتعاملين حتى شراء سيارة جديدة، مع عروض لإمكانية تأجيل دفعات السداد الأولى.

وقال مستهلكون إن العروض مفيدة للمتضررين من الأمطار، مطالبين بضرورة تركيز الوكالات على تقديم التخفيضات السعرية والتوسّع في الباقات ضمن سياق الدور المجتمعي لها.

فيما اعتبر مسؤولون في قطاع السيارات أن العروض تعبر عن تنافسية القطاع وتقدم باقات ذات قيمة مضافة للمتعاملين بما يتيح بدائل مختلفة للشراء.

وكانت «الإمارات اليوم» قد تلقت ونشرت خلال الفترة الأخيرة شكاوى من مستهلكين حول قصر فترة العروض المطروحة من الوكالات، والتي انتهت خلال شهر أبريل، وتركزت وقتها على تخفيضات للصيانة، وطالبوا بتمديد العروض لدعم المتضررين بالأمطار.

وقال المستهلك، سامح إبراهيم، إن «طرح وكالات السيارات عروضاً موسعة تحت مسميات مختلفة خلال الفترة الأخيرة يدعم المستهلكين، الذين تعرضت سياراتهم للضرر جراء الأمطار الغزيرة التي واكبت المنخفض الجوي الذي تعرضت له الدولة أخيراً»، لافتاً إلى أنه «على الوكالات التركيز بشكل أكبر على تقديم خيارات لعروض التخفيضات السعرية في إطار المسؤولية والدور المجتمعي لها، في ظل ظروف مناخية استثنائية تضرر خلالها العديد من المركبات».

وأضاف المستهلك، أحمد عبدالكريم، أن «طرح الوكالات عروضاً خلال الفترة الأخيرة على شراء السيارات الجديدة، من المظاهر الإيجابية، لكن معظم المستهلكين يتجهون للوكالات التي تتيح خيارات للتخفيضات السعرية أو عروضاً ذات قيمة سعرية كبيرة، خصوصاً في ظل الارتفاعات الكبيرة لأسعار عدد من طرز السيارات الجديدة في الأسواق».

واعتبر المستهلك، عادل عبدالعزيز، أن «عروض وكالات السيارات المطروحة أخيراً سترفع التنافسية، ما قد يحفز بعض الوكالات لطرح تخفيضات سعرية أو عروض بنطاقات أوسع»، لافتاً إلى أن «المستهلكين يركزون على العروض الأكثر جدوى لهم في الأسواق».

وأشار المستهلك، أحمد محمود، إلى أن «العروض المطروحة في قطاع السيارات ينقصها التخفيضات السعرية المباشرة، التي ستكون أكثر فائدة للمستهلكين»، مطالباً «بضرورة توسع الوكالات في الباقات التي تدعم المتضررين من الأمطار، في إطار الدعم والمسؤولية الاجتماعية التي تقدمها الوكالات، والتي ستعود بدورها عليها بفوائد زيادة المبيعات».

من جهته، قال المدير التنفيذي في «رولز-رويس موتور كارز»، المركز الميكانيكي للخليج العربي دبي والمناطق الشمالية، ممدوح خيرالله، إن «طرح أي عروض ترويجية حالياً من وكالات السيارات المختلفة يعود بفوائد متعددة على المستهلكين»، لافتاً إلى أن «الفوائد ستكون أكبر في حال تضمنت العروض لتخفيضات سعرية مباشرة أو غير مباشرة».

وأضاف أن «التوسّع في طرح العروض يتيح العديد من البدائل والخيارات أمام المستهلكين لشراء سيارات جديدة، خصوصاً للذين يتجهون لشراء سيارات بديلة عن مركباتهم التي تضررت من الأمطار الغزيرة».

بدوره، قال المدير الإداري العام لاستراتيجية الأسطول في «الفطيم للسيارات»، كارلوس مونتينيغرو، إن «طرح عروض مختلفة للسيارات في الأسواق يخضع لسياسات العرض والطلب، والسياسات التسويقية المختلفة لكل شركة»، لافتاً إلى أن «الأسواق من المتوقع أن تشهد نشاطاً في شراء السيارات من قبل المتعاملين الذين تضررت مركباتهم جراء فترة الأمطار الاستثنائية، التي شهدتها الدولة خلال الفترة الأخيرة».

واعتبر الرئيس التنفيذي في شركة «نيو أتو» لتوريد السيارات، بلال نصر، أن «توجه العديد من الشركات والوكالات لطرح عروض موسعة خلال الفترة الأخيرة، يأتي في إطار مظاهر التنافسية التي تشهدها الأسواق خلال الفترة الحالية، مع تنامي الطلب الاستهلاكي لشراء السيارات»، لافتاً إلى أن «العروض تدعم مظاهر التنافسية وتتيح خيارات مختلفة للشراء أمام المستهلكين».

. العروض تشمل منح المتعاملين باقات للتأمين وعقوداً مجانية للصيانة تصل حتى 50 ألف كيلومتر.