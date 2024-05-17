الأسهم المحلية تستقطب 7.2 مليارات درهم سيولة خلال تعاملات الأسبوع

استقطبت أسواق الأسهم المحلية، سيولة ناهزت 7.2 مليارات درهم خلال تداولات الأسبوع الجاري، مع تصدر "العالمية القابضة" و"إعمار العقارية" النشاط.

وتوزعت السيولة بواقع 5 مليارات درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و2.2 مليار درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 2.4 مليار سهم عبر تنفيذ أكثر من 136 ألف صفقة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.48 تريليون درهم، بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.79 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و689.6 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وخلال الأسبوع، نجحت عمليات شراء نفذها المستثمرون الأجانب والأفراد من سوق دبي المالي من تقليل تداعيات عمليات البيع التي قادها المستثمرين المواطنون والمؤسسات.

وبلغت محصلة تعاملات المستثمرين الأجانب 221.86 مليون درهم كمحصلة شراء في تعاملات الأسبوع بعد وصول عمليات الشراء إلى 1.29 مليار درهم مقابل عمليات بيع بلغت 1.07 مليار درهم.

وأظهرت بيانات سوق دبي المالي، إن محصلة شراء تعاملات المستثمرين الأفراد بلغت خلال الأسبوع نحو 126.56 مليون درهم، بعد أن قاموا بشراء أسهما بقيمة 671.26 مليون درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 544.7 مليون درهم.

وبحسب البيانات، فإن إجمالي قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم بسوق دبي المالي البالغة نحو 1.29 مليار درهم خلال الأسبوع شكلت ما يقارب من 58.34% من إجمالي قيمة المشتريات بالسوق المالي ككل البالغة 2.22 مليار درهم.

وفي المقابل، بلغت قيمة مبيعات المواطنين من الأسهم خلال الفترة نفسها نحو 1.15 مليار درهم لتشكل ما نسبته 51.6% من إجمالي قيمة المبيعات البالغة نحو 1.78 مليار درهم، ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ صافي الاستثمار المحلي نحو 221.86 مليون درهم، كمحصلة (بيع).

وأظهرت الإحصائيات الأسبوعية لسوق دبي المالي، أن قيمة مبيعات المؤسسات زادت على تعاملات الشراء، حيث بلغت 1.44 مليار درهم، مقابل مشتريات من الأسهم بقيمة 1.27 مليار درهم، لتكون المحصلة «بيع» بنحو 165.38 مليون درهم.