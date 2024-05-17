5.9 مليارات درهم إيرادات فنادق دبي في الربع الأول

بلغت العائدات التي سجلتها الغرف الفندقية في دبي، خلال الربع الأول من العام الجاري 2024، نحو 5.9 مليارات درهم، مقابل 5.53 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو نسبته 7%، وذلك بحسب بيانات صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها.

وبحسب البيانات، فقد ارتفع متوسط العائد على الغرف الفندقية المتاحة لليلة واحدة من 504 دراهم في الربع الأول من 2023 إلى 507 دراهم في الربع الأول 2024، بينما ارتفع عدد الليالي الفندقية التي سجلها زوار دبي من 10.9 ملايين ليلة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 إلى 11.2 مليون ليلة في الفترة ذاتها من العام الجاري.

وشهد الربع الأول 2024 أداء قوياً للمنشآت الفندقية، إذ حافظت فنادق دبي على مستويات إشغال عالية، وبلغ متوسط نسبة الإشغال الفندقي 83%، وهو إنجاز ملحوظ نظراً للزيادة الإجمالية بنسبة 2% على أساس سنوي في عدد الغرف الفندقية، الذي تجاوز 152 ألف غرفة.

واستقبلت دبي، خلال الربع الأول 2024، نحو 5.18 ملايين زائر دولي، بزيادة نسبتها 11% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، التي شهدت تسجيل 4.67 ملايين زائر.