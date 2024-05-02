فنادق دبي تسجل في فبراير أعلى عائدات منذ 2017

أظهرت أحدث بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن السوق الفندقية في الإمارة واصلت تسجيل مستويات قياسية للعائدات في نهاية فبراير الماضي تعد الأعلى منذ عام 2017.

ووفقاً لبيانات حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد بلغ متوسط العائد على الغرفة الفندقية الواحدة في دبي نهاية فبراير من العام الجاري 578 درهماً، مقابل 514 درهماً بنهاية فبراير من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت نحو 12.5%.

وواصلت السوق الفندقية في دبي تسجيل معدلات أداء قوية في مختلف المؤشرات (الإشغال والعائد والسعر اليومي، فضلاً عن عدد الليالي)، على الرغم من دخول آلاف الغرف الفندقية الجديدة إلى السوق، مقارنة بمستويات عام 2017، ما يشير إلى قوة الطلب السياحي على الإمارة. وقد نجحت دبي في استقطاب 3.67 ملايين سائح دولي خلال يناير وفبراير 2024، مقابل 3.1 ملايين سائح في الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو تجاوزت 18%.