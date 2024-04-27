الإمارات تستحوذ على 37.3% من حجم الإنفاق على سياحة الأعمال «أوسطياً»

أظهرت بيانات صادرة عن مجلس السياحة والسفر العالمي، استحواذ السوق الإماراتية على أكثر من 37.2% من إجمالي حجم الإنفاق على سياحة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط ككل خلال العام الماضي 2023.

وبحسب بيانات للمجلس - حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها - فقد بلغ حجم الإنفاق على سياحة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط نحو 79.6 مليار درهم، استحوذت السوق الإماراتية على أكثر من 29.6 مليار درهم منها.

ومن حيث إجمالي الإنفاق الدولي، بما في ذلك «سياحة الترفية»، فقد استحوذت الإمارات على نسبة 26.5% من إجمالي إنفاق السياح الدوليين، بعد أن حققت 175.2 مليار درهم في عام 2023 من إجمالي 660 مليار درهم في منطقة الشرق الأوسط ككل.

وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد، فقد واصل القطاع السياحي في دولة الإمارات أداءه الاستثنائي مع ارتفاع إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة إلى 43.5 مليار درهم خلال عام 2023 بنسبة نمو 15% مقارنة بعام 2022، مع ارتفاع عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الإمارات السبع إلى 28 مليون نزيل خلال عام 2023 بنسبة نمو بلغت 11% مقارنة بعام 2022، وبإجمالي 97.3 مليون ليلة فندقية. ووصل معدل الإشغال الفندقي إلى 75% خلال عام 2023 مقارنة بـ71.2% خلال عام 2022، والذي يُمثل أعلى المعدلات المحققة في الوجهات السياحية الرائدة على مستوى العالم.