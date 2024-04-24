شركات عالمية متخصصة تشارك في قمة التجزئة

تعتبر قمة التجزئة، التي تُنظم بالتعاون مع غرف دبي، إحدى أهم الفعاليات العالمية التي تستضيفها دبي، وتناقش مستقبل وديناميكيات قطاع التجزئة العالمي، والتوجهات الحالية التي ترسم الأنماط الاستهلاكية، والتقنيات الحديثة التي تعزز تجارب المتعاملين.

وشهدت القمة في اليوم الأول مشاركة العديد من المتخصصين في القطاع من شركات عدة، بما فيها شركة «جي دي سبورتس»، و«مجموعة أباريل»، و«أمازون» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وشركة «أيوا» للعدسات والنظارات، و«مجموعة الشايع»، وشركة «ستوك إكس»، ومجموعة ماجد الفطيم، و«إيباي»، وشركة «نيوهاوس»، ومجموعة الأزياء العالمية «إيه دبليو دبليو جي»، وشركة «جي إم جي»، وشركة «يونيليفر برستيج»، ومجموعة شلهوب، وغيرها من الشركات الرائدة.