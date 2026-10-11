مكتوم بن محمد: الثقة العالمية بدبي صنعتها رؤى طموحة وعقليات مالية تنظر إلى الحاضر بعين المستقبل

التقى سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي، نيكولا نامياس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «BPCE»، إحدى أهم المجموعات المصرفية الفرنسية الرائدة.

تم خلال اللقاء استعراض المكانة المتنامية لدولة الإمارات كمركز مالي عالمي يمثل نقطة التقاء للابتكار وريادة الأعمال على الصعيد الدولي، مع مواصلة الدولة تعزيز منظومتها المالية المصممة لتوفير منصة تتيح للشركات العالمية فرصاً لتنمية أعمالها في أسواق تعد من بين أكثر الأسواق حيوية في العالم.

كذلك تناول اللقاء فرص تعزيز التعاون في مجالات الخدمات المصرفية والاستثمارية والمالية، في ظل التحولات التي يشهدها القطاع المالي العالمي، كذلك جاهزية دبي للمستقبل، من خلال إطارها التنظيمي المتطور، وبنيتها التحتية عالمية المستوى، وبيئة الأعمال الداعمة، التي أسهمت في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز المراكز المالية على مستوى العالم.

وأكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، أن «دبي مستمرة في تعزيز قدرات قطاعها المالي والشراكات مع المؤسسات المالية العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات (أجندة دبي الاقتصادية D33) الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي ضمن أهم أربعة مراكز مالية عالمية».

وقال سموّه في تدوينة على موقع «إكس»، أمس: «الثقة العالمية في دبي صنعتها رؤى طموحة وقرارات اقتصادية جريئة، وعقليات مالية تنظر إلى الحاضر بعين المستقبل، وبها أصبحت دبي مقراً إقليمياً لأهم المؤسسات المالية العالمية. التقيت نيكولا نامياس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة (BPCE)، إحدى أهم المجموعات المصرفية الفرنسية، واستعرضنا فرص تعزيز التعاون في المجالات المصرفية والاستثمارية والمالية».

وأضاف سموّه: «في عالم تتغير فيه مراكز الثقل الاقتصادي، تواصل دبي ريادتها الاقتصادية كوجهة لصناعة الفرص، وحاضنة لأهم الشراكات المالية، ومركز يحدد اتجاهات الاقتصاد العالمي ويقود مستقبله».

وتُعد مجموعة «BPCE» ثاني أكبر مجموعة مصرفية في فرنسا، حيث تقدم خدمات تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، كما تنشط في مجال الاستثمار، وإدارة الأصول وإدارة الثروات، والتأمين، والخدمات المالية المتخصصة.

وتخدم المجموعة 36 مليون عميل، وتوظف نحو 110 آلاف شخص، ولها حضور في أكثر من 50 دولة. وفي عام 2025، سجلت المجموعة صافي دخل مصرفي بلغ 25.7 مليار يورو، بزيادة قدرها 10% على أساس سنوي. واتخذت أعمالها العالمية - المتمثلة في «ناتيكسيس للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار» (Natixis CIB) و«ناتيكسيس لإدارة الاستثمار» (Natixis IM) - من مركز دبي المالي العالمي (DIFC) مقراً لعملياتها الإقليمية.

حضر اللقاء وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، ومدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال سعيد المري، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، ومحافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم.