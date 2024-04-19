مراكز التسوّق في دبي تستعيد نشاطها بمعدلات سريعة بعد انتهاء «المنخفض الجوي»

أفاد مسؤولون في قطاع التسوّق والمولات التجارية، بأن مراكز التسوّق في دبي استعادت - بشكل سريع خلال الفترة الأخيرة وعقب المنخفض الجوي الذي تأثرت به الدولة وعدد من دول المنطقة - نشاطها ومعدلات الحركة الطبيعية، لافتين إلى أن المراكز سجلت خلال اليومين الماضيين معدلات إقبال كبيرة من المقيمين والسائحين.

وأشاروا لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن قوة الأنظمة والبنية التحتية التي تمتاز بها مراكز التسوق في دبي، والتنسيق مع الدوائر المحلية المختصة، عززت العودة السريعة لنشاط المراكز، دون أي تأثيرات ملحوظة للتغيرات المناخية الاستثنائية التي حدثت أخيراً.

وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للتسوق، ماجد سيف الغرير: «إن مراكز التسوق في دبي تشهد حالياً نشاطاً وحركة طبيعية في معدلات إقبال المستهلكين، سواء من المقيمين أو الزائرين في أسواق دبي».

وأضاف أن «سرعة التعامل والأنظمة القوية التي تتسم بها مراكز التسوق في دبي، مكنتها من استعادة النشاط بمعدلات سريعة، خصوصاً مع الالتزام بالتوجيهات الحكومية، والتعاون والتنسيق مع الدوائر المحلية المتخصصة في التعامل مع أي تداعيات للمتغيرات المناخية الأخيرة التي شهدتها الدولة والمنطقة».

من جهتها، قالت مديرة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي في مركزي «ميركاتو وتاون سنتر جميرا»، نسرين بستاني: «على الرغم من الظروف الاستثنائية المناخية التي شهدتها الدولة خلال الفترة الأخيرة، فإن مراكز التسوق استعادت نشاطها وزخم الإقبال عليها بمعدلات سريعة».

وأوضحت أن «مراكز التسوق في دبي تشهد حالياً معدلات طبيعية في الإقبال، بدعم من أنظمة البنية التحتية القوية التي تتسم بها تلك المراكز، وتمكّنها من التعامل السريع والفعال مع أي متغيرات»، لافتة إلى أن «عطلة نهاية الأسبوع، من المنتظر أن ترفع معدلات الإقبال على مراكز التسوق، وذلك عقب انحسار الأمطار وتأثيراتها بشكل سريع».

وأضافت أنه «على الرغم من المتغيرات المناخية الاستثنائية التي شهدتها الدولة خلال الفترة الأخيرة، والتي قد تعوق عمل مراكز التسوق وتؤثر بشكل كبير في العديد من دول العالم، فإن مراكز التسوق في دبي استطاعت - من خلال الأنظمة القوية والبنية التحتية المتطورة لديها - استعادة النشاط بشكل سريع، بما يمكّنها من استئناف الحركة الطبيعية لخدماتها بشكل قياسي».

وفي السياق نفسه، قال مدير الاتصال المؤسسي في تعاونية الاتحاد، الدكتور سهيل البستكي: «إن مراكز التسوق التجارية التابعة للتعاونية في مختلف مناطق دبي، تشهد حالياً معدلات نشاط وإقبال طبيعية، من خلال استعادتها لنشاطها بشكل سريع، وذلك في إطار التنسيق والتعاون مع الدوائر المحلية لتخطي أي تداعيات للمتغيرات المناخية الاستثنائية التي شهدتها الدولة خلال الفترة الأخيرة، إضافة إلى البنية التحتية القوية التي تتسم بها مراكز التسوق، والتي عززت العودة السريعة للنشاط الطبيعي ومواكبة متطلبات المتعاملين». وأضاف مدير الاتصال المؤسسي في مجموعة «اللولو العالمية»، ناندا كومار، أن «مراكز التسوق التابعة للمجموعة تشهد حالياً معدلات نشاط طبيعية وعمليات إقبال لافتة من مقيمين وسائحين، في ظل التعامل السريع مع تداعيات المتغيرات المناخية التي شهدتها الأسواق المحلية خلال الفترة الأخيرة».

وأوضح أن «متاجر التجزئة في مراكز التسوق تعمل بشكل طبيعي حالياً، إضافة إلى المطاعم والمقاهي ودور السينما ومناطق الترفيه التي تقدم خدماتها وتشهد زخماً في معدلات الإقبال الذي من المتوقع أن ترتفع وتيرته خلال فترة عطلة نهاية الأسبوع».

وأكد أن سلسلة محال «السوبر ماركت» و«الهايبر ماركت» التابعة لمجموعة «اللولو» تعمل بشكل طبيعي، ولا يوجد أي نقص في المخزون، خصوصاً المنتجات الغذائية. وقال كومار: «لقد اتخذنا إجراءات إضافية مثل تدبير المركبات الإضافية، ونشر مزيد من الموظفين لضمان أن جميع متاجرنا لديها مخزون كاف، ويمكن للمتسوقين الوصول إليها بسهولة. كما اتخذنا أيضاً تدابير إضافية لضمان عدم وجود أي زيادة في الأسعار في الوضع الحالي، ونعمل بشكل وثيق مع جميع مورّدينا للتغلب على أي تحديات، إن وجدت».