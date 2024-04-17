1.7 مليار دولار مبيعات المنازل الفاخرة بدبي خلال الربع الأول

نمت مبيعات المنازل الفاخرة في دبي خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 6% إلى 1.73 مليار دولار أميركي (6.3 مليارات درهم) مقارنة بالربع الأول من عام 2023، الأمر الذي يُعزى إلى بروز دبي كسوق العقارات الفاخرة الأكثر نشاطاً في العالم للعقارات بقيمة تزيد على 10 ملايين دولار، وفق تقرير لشركة الاستشارات العقارية العالمية «نايت فرانك».

وتم تسجيل 105 عمليات بيع للمنازل الفاخرة التي تزيد قيمتها على 10 ملايين دولار في دبي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بزيادة نسبتها 19% مقارنة بالربع الأول من عام 2023.

وبحسب ما أوردته «نايت فرانك»، سجلت دبي في العام الماضي 431 عملية بيع لمنازل تزيد قيمتها على 10 ملايين دولار، ما يُشكل زيادة تقدر بنحو 80% عن أقرب منافسيها «لندن» التي حققت 240 عملية بيع، لتحتل نيويورك بـ211 عملية بيع، المركز الثالث في أسواق المنازل الفاخرة الأكثر نشاطاً في العالم خلال عام 2023.

وقال الشريك ورئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «نايت فرانك»، فيصل دوراني، إن «مستوى النشاط في سوق العقارات بدبي يواصل تحسنه، خصوصاً في فئة العقارات الفاخرة، بتنافس مستمر من الأفراد الدوليين ذوي القدرة المالية العالية على اقتناء أعلى فئات المنازل في المدينة».

وأضاف: «ينعكس التركيز الكبير للأثرياء العالميين على دبي بشكل أوضح من خلال الانخفاض السريع في حجم المنازل المُعروضة للبيع، التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين دولار، حيث انخفضت بنسبة 59% في جميع أنحاء المدينة خلال الـ12 شهراً الماضية لتصل إلى 864 منزلاً فقط».

وتابع: «بعد نموه بنسبة 16.3% في عام 2023، مع زيادة غير مسبوقة بنسبة 44.4% خلال عام 2022، نما سوق العقارات السكنية الفاخرة في دبي بنسبة 26.3% خلال الـ12 شهراً الماضية، ما يجعله بسهولة واحداً من أسرع الأسواق العقارية نمواً، إن لم يكن الأسرع، على مستوى العالم، وعلى الرغم من أن معدلات النمو هذه تبدو هائلة، إلا أنها لا تقلل من حقيقة أن سوق المنازل الفاخرة في دبي لاتزال واحدة من أكثر الأسواق بأسعار معقولة في العالم».

ووفق «نايت فرانك»، سجّلت «نخلة جميرا»، صفقات بقيمة 628 مليون دولار، وهيمنت على سوق المنازل الفاخرة خلال الربع الأول، حيث شكلت 36.3% من إجمالي قيمة المبيعات، فيما جاءت «جزيرة خليج جميرا» بنسبة (11.1%) من إجمالي قيمة المبيعات، و«دبي هيلز استيت» بنسبة (7%) في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وبينما تصدرت «نخلة جميرا» أيضاً من حيث عدد المنازل الفاخرة المباعة بشكل إجمالي (39 منزلاً) ، سجّلت «نخلة جبل علي» مبيعات لـ10 منازل فاخرة، و«الخليج التجاري» مبيعات لسبعة منازل فاخرة.

ووفقاً لـ«نايت فرانك»، هناك أسواق أخرى تتميز بسرعة، بعيداً عن المناطق التي تجذب الانتباه مثل «نخلة جميرا»، و«جزيرة خليج جميرا»، و«تلال الإمارات»، فعلى سبيل المثال، تبرز منطقة «دبي هيلز استيت» كواحدة من الأسواق التي تستحق متابعتها.

وقال الشريك الإقليمي ورئيس قسم العقارات السكنية الفاخرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «نايت فرانك»، ويل ماكينتوش: «لقد شهدت (دبي هيلز استيت) تطوراً منذ مدة، ليس فقط كواحدة من أكثر الأسواق المفضلة في دبي للمشترين المحليين، بل أصبحت سوقاً للعقارات الفاخرة الأكثر طلباً والتي تزداد نشاطاً بشكل كبير أيضاً».