3.61 مليارات درهم سيولة الأسهم المحلية في أول جلستين بعد "العطلة"

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة بنحو 3.61 مليارات درهم على مدار الجلستين السابقتين (الإثنين والثلاثاء) وهما أول جلستين بعد عطلة عيد الفطر ليأتي ذلك مع تركيز المتعاملين على أسهم العقار والمالية والبنوك. وتوزّعت السيولة بواقع 2.48 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و 1.13 مليون درهم في سوق دبي المالي، فيما جرى التداول على 1.13 مليار سهم، من خلال أكثر من 71.21 ألف صفقة.

وتراجع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام (فادجي) بنسبة 0.64% إلى مستوى 9194.32 نقطة في ختام جلسة اليوم الثلاثاء، بعد تداول 353.53 مليون سهم بقيمة 1.21 مليار درهم عبر 22.85 ألف صفقة.

وتصدر سهم الشركة العالمية القابضة الأسهم الأكثر نشاطاً في سوق أبوظبي بقيمة 200.56 مليون درهم مستقراً عند مستوى 399.5 درهم، كما تراجع سهم مجموعة «ملتيبلاي» بنسبة 3.69%، بالغاً 2.61 درهم بسيولة بلغت 154.04 مليون درهم، يليه سهم «ألفا ظبي» الذي تراجع بنسبة 3.06%، بالغاً 15.22 درهم بسيولة بلغت 78.52 مليون درهم.

وفي سوق دبي المالي، تراجع المؤشر العام للسوق بنهاية تداولات الثلاثاء، 1.4% ليغلق عند 4184.31 نقطة، بعد التداول على 214.33 مليون سهم بقيمة 499.85 مليون درهم من خلال تنفيذ 12.43 ألف صفقة.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» الأسهم الأكثر نشاطاً في سوق دبي بقيمة 154.02 مليون درهم متراجعاً بنسبة 1.6% عند مستوى 8.28 درهم، فيما ارتفع سهم «الخليج للملاحة» بنسبة 1.55%، بالغاً 6.56 درهم بسيولة بلغت 41.13 مليون درهم، يليه سهم «الإمارات دبي الوطني» الذي تراجع بنسبة 1.45%، بالغاً 17 درهم بسيولة بلغت 37.85 مليون درهم.