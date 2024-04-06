الأسهم المحلية تستقطب 30 مليار درهم سيولة خلال رمضان

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة ناهزت 30 مليار درهم خلال تداولات شهر رمضان المبارك مع تركزها بشكل رئيس على الأسهم القيادية في قطاع المالية والعقارات.

ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات «وام»، توزعت السيولة بواقع 20.3 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ونحو 9.6 مليارات درهم في سوق دبي المالي، بينما جرى التداول على نحو 9.3 مليارات سهم، منها 4.5 مليارات سهم في أبوظبي، و4.8 مليارات سهم في دبي، عبر تنفيذ 466.5 ألف صفقة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في آخر جلسات شهر رمضان المبارك إلى 3.565 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.841 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و724.1 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وارتفع «مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام» خلال رمضان بنسبة 0.03% بمكاسب 2.79 نقطة عند 9237.26 نقطة، وصعد مؤشر «فادكس 15» بنحو 0.33% رابحاً نحو 30.2 نقطة، ليقفل عند 9116.62 نقطة، مع ارتفاع مؤشر قطاع المالية 0.25%، والسلع الاستهلاكية 8.23%، والطاقة 0.43%، والاتصالات 1.9%، والمواد الأساسية 1.3%.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» النشاط خلال شهر رمضان مستقطباً سيولة بأكثر من 4.35 مليارات درهم، وأغلق عند 399.6 درهماً مرتفعاً بنسبة 0.03%، تلاه «ألفا ظبي» بسيولة 1.76 مليار درهم، وأقفل عند 15.3 درهماً، ثم «إي آند» بنحو 1.4 مليار درهم ليصل إلى مستوى 18.38 درهماً مرتفعاً بنسبة 2.11%، تلاه سهم «أبوظبي الأول» جاذباً نحو 1.02 مليار درهم وأغلق عند 13.36 درهماً.

بدوره، حقق سهم «أبوظبي الوطنية للتكافل» أكبر وتيرة صعود خلال شهر رمضان بنسبة 37%، تلاه «بريسايت» بنسبة 31% ثم «الفجيرة لصناعات البناء» بنسبة 14.8%، وكان من ضمن الأسهم الرابحة أيضاً «أغذية» 9.3%، و«ملتيبلاي» 6.3%، و«أبوظبي الإسلامي» 6.2%، و«برجيل» 5.9%، و«أدنوك للحفر» 3.32%.

ووصل المؤشر العام لسوق دبي المالي إلى مستوى 4244.15 نقطة مع نهاية آخر جلسات شهر رمضان، مع صعود مؤشر قطاع العقار بنسبة 4.53%، ومؤشر قطاع المواد الأساسية بنحو 2.1%.

وشهد السوق إدراج وبدء التداول على أسهم «باركن» خلال شهر رمضان، إذ ارتفع السهم بنسبة 34.2% ليغلق عند 2.82 درهم، وذلك بعد أن حظيت الشركة باهتمام استثنائي من المؤسسات الاستثمارية الدولية والإقليمية ومن المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، مع تخطي إجمالي طلبات الاكتتاب بنحو 259 مليار درهم، وتجاوز قيمة طلبات الاكتتاب نحو 165 مرة.

واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من التداولات خلال شهر رمضان بسيولة جاوزت 1.74 مليار درهم، ليغلق عند 8.64 دراهم، ثم «باركن» بسيولة 832 مليون درهم، تلاه «إعمار للتطوير» 763.8 مليون درهم. وكان من ضمن الأسهم الرابحة في سوق دبي المالي خلال رمضان سهم «إعمار العقارية» 4.03%، و«الإمارات دبي الوطني» بنحو 2.9%، و«سالك» 6.7%، و«إعمار للتطوير» 1.65%، و«أرامكس» 1.65%.