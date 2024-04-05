عقارات دبي تختتم رمضان 2024 بمبيعات قياسية تفوق 36 مليار درهم

أظهر رصد، أجرته «الإمارات اليوم»، تسجيل شهر رمضان المبارك 2024، مبيعات عقارية غير مسبوقة بقيمة بلغت 36.13 مليار درهم، متجاوزاً ما سجله القطاع من مبيعات بنحو 32 مليار درهم لكامل شهر رمضان في عام 2023.

وبالمقارنة مع أداء القطاع في الموسم الرمضاني الماضي، زادت مبيعات السوق العقارية في دبي خلال رمضان الجاري بنسبة 13%، بحسب الرصد الذي استند إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وتوزعت قيمة المبيعات العقارية خلال موسم الشهر الكريم من هذا العام، الذي بدأ من 11 مارس ولغاية 5 أبريل، على 12 ألفاً و360 صفقة بيع، وبزيادة 34% على أساس سنوي، مقارنة مع الموسم الماضي الذي شهد 9227 صفقة بيع. وقال عقاريان إن «رمضان 2024» سجل طفرة غير مسبوقة في القطاع العقاري، بمبيعات هي الأكبر على الإطلاق خلال شهر الصوم، مشيرين إلى أن دبي أصبحت الوجهة الأكثر طلباً وأمناً على مستوى العالم. وتوقعا استمرار وتيرة انتعاش القطاع العقاري خلال العام الجاري، بعدما سجل أفضل ربع أول في تاريخ السوق. ويعكس هذا الأداء الاستثنائي النشاط المتزايد والثقة المتنامية في سوق دبي العقارية التي ارتفعت مبيعاتها العقارية منذ بداية عام 2024 إلى 118.6 مليار درهم، وهو أعلى مستوى تسجله المبيعات العقارية في دبي تاريخياً خلال تلك الفترة من العام.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال»، وليد الزرعوني، إن «القطاع العقاري في دبي يحافظ على الزخم الاستثماري القوي منذ جائحة كورونا حتى الآن، مع تجدد العوامل الداعمة لاقتصاد الإمارة».

وأكد الزرعوني، أن «هدوء السوق العقارية في دبي غير وارد هذا العام، وأن التوقعات تشير إلى مواصلة التألق، وتحقيق مستويات قياسية»، مضيفاً: «السوق تشهد أفضل أداء منذ بداية عام 2024، فالعوامل كلها داعمة، وهناك ثقة بالسياسات الحكومية، وقدرات اقتصاد دبي على تسجيل نمو جيد».

وذكر الزرعوني أن رمضان كان يشهد فترة هدوء موسمية داخل القطاع العقاري قبل عام 2022، إلا أن المطورين العقاريين استطاعوا أن يحولوا هذا الهدوء إلى انتعاش في آخر عامين، بالتزامن مع وجود رغبة من عدد كبير من المستثمرين العالميين بالشراء في سوق دبي، بالإضافة إلى زيادة نسبة الاتجاه نحو التملك من قبل المقيمين في الدولة. من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «إيليو العقارية»، زاهي قشوع، أن «المسار الاستثنائي الصاعد للمبيعات العقارية في سوق دبي يعزز فرص تسجيل أفضل مبيعات تاريخية بنهاية عام 2024».

وذكر قشوع، أن «صناعة العقار في دبي تتصدر القطاعات الأفضل للاستثمار في الوقت الحالي، مع تزايد جاذبيتها أمام المستثمرين الأجانب والأثرياء بمختلف جنسياتهم، علاوة على مؤشرات استمرار النمو الاقتصادي، وتوافد أصحاب الثروات والمواهب».

وأشار قشوع، إلى أن تلك التوقعات مبنية على حالة الزخم المستمرة في آخر 3 سنوات، مع الاستفادة من حزمة من التسهيلات والقوانين للمستثمرين العقاريين، مثل الإقامة الذهبية، في وقت حافظت فيه عقارات الدولة عموماً، ودبي خصوصاً، على مستويات مرتفعة من عائدات الاستثمار في أصعب الظروف، الأمر الذي أسهم في تعزيز مكانة دبي العالمية بوصفها إحدى أهم الوجهات للاستثمار العقاري.